La Fureur de Lire au Bois Thibault à La Bruyère

Ce samedi 15 octobre de 10 h à 17 h, le Bois Thibault accueillera, pour la troisième fois, l’opération La Fureur de Lire. Mise sur pied par le Centre Rural La Bruyère – Maison des Jeunes ASBL, en partenariat avec la bibliothèque-ludothèque de La Bruyère, cette manifestation en plein air s’articulera autour de différents ateliers pour les petits et grands enfants, voire les parents. Parmi ceux-ci, on citera, à titre d’exemple, des ateliers d’écriture avec Frank Andriat (Ados) et Sarah de « No Lezardo » (duo parents-enfants), un atelier d’illustrations de mangas (dès 9 ans) ou encore des ateliers « Nouvelles cont(r)ées » (8-12 ans).