Aire pour motor-homes à Dinant: on revient au site initial

À l’époque, le dossier était porté par Laurent Belot, alors échevin du Tourisme. Il partait d’un constat: les voyageurs à bord de ce genre de véhicules se garent du côté de la citadelle pour passer la nuit sur des parkings non-équipés. Un accueil qu’il estimait peu confortable pour des visiteurs au pouvoir d’achat important, amenés à dépenser dans les commerces et établissements Horeca.

Aujourd’hui, le projet refait surface. Le terrain ciblé, désaffecté depuis 20 ans, est situé à 1,5 km du centre-ville, au niveau de "Devant-Bouvignes" à Leffe, non loin de la centrale d’épuration.

Dans un premier temps, ce site, classé, n’avait pas été retenu. Un autre lieu avait alors été étudié, près de l’écluse de Neffe. "Mais le SPW voies navigables avait refusé, préférant garder le site vierge de toutes constructions", précise le bourgmestre.

Le dossier de départ a finalement été relancé. Il prévoit l’emplacement de 13 motor-homes, de conserver les arbres existants et d’en replanter d’autres, notamment pour cacher la station d’épuration. Une légère modification du sol (via une petite butte) est aussi prévue. "On est d’accord de revoir un peu le dossier, lâche Thierry Bodlet. L’AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) considère notamment que c’est une zone champêtre et qu’il ne doit donc pas y avoir d’arbre. Ce qui nous semble bizarre car il y en a déjà…"

La Ville doit par ailleurs trouver un terrain d’entente concernant le droit du sol. "On a un accord de principe avec le SPW voies navigables", confie le mayeur.

Robert Closset, échevin des Travaux, précise que l’électricité et l’eau (via le cimetière) arrivent déjà sur le site. L’évacuation des eaux usées par contre doit encore être affinée.

Tarif correct

Le dossier concernant l’aménagement de l’aire pour motor-homes doit être déposé pour le 14 octobre à la Région wallonne. Cette dernière pourrait intervenir à hauteur de 80% des coûts totaux (maximum 350 000€).

Le conseiller de l’opposition Christophe Tumerelle a listé les autres sites qui auraient pu être étudiés (Bouvignes, citadelle, etc.), trouvant l’emplacement de Devant-Bouvignes trop éloigné du centre-ville. D’après Thierry Bodlet, trouver un terrain plus proche du centre de Dinant, près de la Meuse (ce que souhaitent les voyageurs), n’était pas simple. "Cela ne veut pas dire que d’autres sites ne seront pas aménagés plus tard ailleurs", a-t-il précisé.

L’accès à l’aire sera payant, à un "tarif correct, plus ou moins similaire à ce qui se pratique un peu partout". Le site pourrait être géré par le syndicat d’initiative (qui s’occupe déjà du camping voisin), mais rien n’est arrêté à ce sujet.