E-orno: la monnaie locale à Gembloux et Sombreffe se modernise

En 2018, un collectif citoyen créait l’orno, une monnaie utilisable localement, couvrant les territoires de Gembloux et Sombreffe. Ses objectifs ? Soutenir les commerçants de la région et promouvoir la consommation en circuit court. Aujourd’hui, cette monnaie est employée et acceptée par 45 prestataires issus de différents secteurs (alimentation, HORECA, culture, loisirs, bien-être, services comptables, médicaux, la Ville de Gembloux, etc.) Ces adhérents sont également signataires d’une charte, qui les rassemble autour de valeurs telles que l’encouragement à la consommation locale, le développement de la cohésion sociale et l’engagement écologique. En 2020, durant la crise sanitaire, la visibilité de l’orno avait été renforcée par l’opération 19 ornos. La Commune de Gembloux était à l’initiative de ce bon local à échanger contre 10 euros et à dépenser dans tous les commerces de la ville. Si cette action est aujourd’hui terminée, 15 000 ornos classiques continuent de circuler. Sept comptoirs d’échange (six à Gembloux et un à Sombreffe) permettent de convertir des euros en ornos (1 orno étant égal à 1 euro). Leur circulation est gérée par une ASBL qui collecte les euros échangés sur un compte sécurisé, afin de rembourser les utilisateurs si le système venait à disparaître.