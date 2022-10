Ciney: un décor contemporain d'Alice au Pays des merveilles

Les cucurbitacées, famille végétale des courges, comptent près de 800 espèces. Celles que l’on connaît le mieux et que l’on retrouve le plus souvent dans nos assiettes, sont les courges spaghetti, le potimarron, le potiron, ou encore la citrouille. Il y a aussi les coloquintes, plus décoratives à cause de leur diversité de formes et de couleurs.

Les visiteurs ont pu voir le résultat de tout un travail sur deux hectares et demi de cultures maraîchères et fruitières. C’était aussi l’occasion de visiter le jardin didactique de la maison, de déguster potages et jus de pommes, poires ou fraises. De se servir enfin en bruyères et fleurs de saison pour remplacer les fleurs d’été et de découvrir les objets de ferronnerie et de décorations spéciales.

Il y a là pas mal de détails qui font penser à un décor contemporain d’Alice au Pays des merveilles, tellement l’imagination du maître des lieux est illimitée.