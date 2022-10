Bilan du 37e FIFF : « Le public dépense moins pour des films dont il a moins entendu parler »

"Des séances étaient pleines et d’autres attiraient malheureusement moins de monde, concède Nicole Gillet. Mais c’est à l’image de la fréquentation dans les salles de cinéma classiques. Les “gros films” attirent énormément de monde et les films d’auteur sont beaucoup moins suivis. Les gens craignent plus qu’auparavant de dépenser de l’argent pour des films dont ils ont moins entendu parler."

Gagner en visibilité

Le FIFF est malgré tout bien décidé à garder la même ligne de conduite qu’il s’est toujours fixée: faire découvrir des pépites au grand public. "Même s’il n’y avait pas beaucoup de spectateurs à certaines séances, les réalisateurs étaient fiers que leur film fasse partie de la sélection du FIFF, poursuit-elle. Cédric Ido, le réalisateur de La Gravité (qui a reçu le Prix spécial du jury) , Steve Achiepo, le réalisateur du film Le marchand de sable (récompensé du Bayard de la meilleure première œuvre) ou encore Kivu Ruhorahoza, qui a réalisé Father’s Day, ont rappelé l’importance d’être programmé car ça leur offre une visibilité alors que dans les grands complexes de cinéma, ils sont plutôt invisibles. Ils étaient heureux d’être là."

Cette année, le FIFF avait changé ses horaires de projections du soir (21h) et avait supprimé les courts métrages diffusés généralement en première partie. "C’était pour avoir des séances moins longues et pouvoir offrir au public un moment privilégié avec les équipes du film après sa diffusion. On a porté une attention particulière au temps de débat, pour que le public puisse avoir le temps de poser ses questions. C’est ça aussi la force du FIFF." Quant aux séances scolaires, le FIFF affiche un beau succès: plus de 7500 jeunes y ont participé.

Être ouvert au changement

La pandémie a par ailleurs laissé des stigmates non négligeables. "En matière de cinéma, la consommation a changé. Durant deux ans, les gens ont visionné des films via des plateformes sur internet. Il faut laisser le temps au public de reprendre le rythme et de se réapproprier les salles obscures", estime Nicole Gillet. Notons par ailleurs que le tarif était de 8 € pour une séance et de 60 € pour 10 séances alors qu’il était de 6 € la séance et de 35 € pour le pass illimité durant les huit jours de festival il y a 4 ans. Ce qui a freiné les ardeurs de certains.

S’il y a bien un élément avec lequel elle n’est pas d’accord, c’est l’absence de "stars" déplorée par certains festivaliers. "Quand on a les acteurs et actrices François Berléand, Louis Garrel, Benjamin Lavernhe, Alysson Paradis, Élodie Bouchez, Lubna Azabal et j’en passe, on ne peut pas dire ça ! On n’a plus mis un seul coup de cœur en avant mais on reçoit plusieurs personnes emblématiques. On a également eu la chance de compter parmi nos invités Uèle Lamore, membre du jury longs métrages et cheffe d’orchestre renommée dont la musique a bercé de nombreux films, ou Romain Eck, l’acteur drag queen, pour ne citer qu’eux, ajoute-t-elle. Si ces personnes sont moins visibles aux yeux d’un public “classique”, elles sont davantage en phase avec un autre public, de jeunes adultes notamment. Il faut être ouvert à ces changements-là."

Le FIFF représente aussi un tremplin pour la jeune génération, qui ne demande qu’à être vue, à l’image du réalisateur Léopold Legrand, qui présentait Le sixième Enfant, son premier long métrage. Il a remporté le Prix BeTV et le Prix Agnès. "On l’a suivi depuis le début, quand il est venu présenter ses courts métrages", relève Nicole Gillet. Il avait remporté le Prix du meilleur court métrage pour le documentaire Angelika en 2016. "La jeune génération interpelle et suscite énormément d’intérêt. Le FIFF est là pour la porter. Si un festival comme le nôtre ne les met pas en avant, ils resteront inconnus."

Nicole Gillet reste optimiste pour la suite. "Tant de la part des membres des jurys, que de la presse ou du public, on a eu des retours plus que positifs sur la qualité des films. Et puis, on a retrouvé une ambiance sereine et agréable (sans contraintes Covid) et ça, c’est très encourageant. On se réjouit déjà d’organiser la 38e édition !"