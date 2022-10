Hamois accueille une nouvelle boulangerie

Disons-le tout de suite, chez Eviga, il n’est pas possible d’acheter du pain. Pas ou peu de concurrence donc avec la boulangerie Warnon située un peu plus bas. En revanche, il est toujours possible de commander baguettes, pistolets et sandwichs mous fabriqués avec la farine de la ferme de Corioul à Assesse. "Vraiment, du pain, on n’en fera pas. C’est une logique économique, un pain c’est 45 minutes de cuisson et dans notre four on peut produire 12 à 15 pains. Le four serait bloqué pour tout le reste.", continue la boulangère. Leur créneau se trouve davantage du côté des brunchs et autres réjouissances du dimanche matin, à commander à la pièce ou par box, ces dernières variant de 6€ à 25€. Pour un croissant, comptez 1,2€, pour un pain au chocolat 1,3€.

Anticiper pour bien consommer

Céline plaide pour un changement dans les habitudes de consommation lorsqu’on vise le bon et le local. "Celui qui veut aller dans un gastro, il doit réserver, c’est le même principe. Quand on veut du bon il faut prendre le temps. La grande distribution qui veut de tout, tout de suite, c’est fini, cette époque est révolue", défend-elle. Consommer autrement signifie parfois anticiper et cibler ses besoins, pour, du côté consommateur, éviter aussi le gaspillage. "Quand on vend des sandwichs mous, les gens peuvent les congeler. Certains m’en ont pris 50 pour les mettre dans leur congel' et tenir 2-3 semaines."

Dans les paniers à emporter, le couple propose des confitures aux fruits du jardin, des yaourts et fromages de la Halte aux fromages à Bormenville et des charcuteries de la Boucherie du Condroz à Hamois. "Pour le granola qu’on place au-dessus des yaourts, on utilise le miel du Rucher de Lena, une petite fille de 12 ans passionnée par les abeilles. Ce sont des initiatives qu’il faut porter", dit encore la gérante.

Pour les commandes: www.eviga.be jusqu’au samedi soir.