Festival de la coupe mulet: « El Gueu » a rendu son trophée de champion d’Europe (Photos et vidéo)

Cette culture capillaire lui vient de sa famille, tontons et cousins, qui ont surfé sur la mode des années 70 à 90. Ses modèles sont iconiques, Mcgyver, bien sûr, mais aussi Rambo, Jean-Claude Van Damme et surtout, Bobby Sixkiller, dans la série le Rebelle. "Le mulet doit être court devant pour voir au loin, court sur les côtés pour bien entendre et long derrière pour se protéger du vent d’hiver." Ou du soleil d’été. Seuls les ciseaux de la maman de Nicolas peuvent effleurer sa chevelure couleur corbeau. "Elle est la seule qui me coiffe depuis 21 ans. En même temps, je suis né avec un mulet, j’étais donc destiné dès le début à le porter" sourit, non sans fierté, ce trentenaire.

Un Breton et un Hanretois

Nicolas était le champion d’Europe de la coupe mulet depuis septembre 2021, date du dernier concours officiel, dans la Creuse en France. Il a remporté le trophée à l’applaudimètre et à sa grande surprise, face à une concurrence féroce. "J’ai fait treize heures de route pour aller jusque-là, avec deux copains" raconte ce routier indépendant, habitué de tailler le bitume comme les tifs.

Il est donc devenu le deuxième champion d’Europe de la coupe mulet de l’histoire, après Gauthier, un fier Breton qui a gagné la première édition en 2019. Ce dernier a traversé deux frontières ce samedi, la française et la belge, pour assurer sa mission dans le jury du concours, à Virginal. "Le mulet, c’est un état d’esprit, une invitation à être libre" sourit le Breton. Une philosophie qui est revendiquée, mais sans prétention, par l’ensemble des Mulets. Dont l’ex-plus beau, Nicolas Vanderkelen. "c’est une manière d’envoyer balader les codes sociaux, d’affirmer sa liberté d’être et de penser avec une seule coupe de cheveux " raconte le libre coiffeur hanretois.

Nicolas, El Gueu, et Gauthier le Breton.

Eddy Michel, nouveau champion

Le festival ce samedi est la preuve en acte de l’état d’esprit prôné par Nicolas Vanderkelen et les siens. 500 mulets et sympathisants se sont réunis autour de concerts, animations coiffures et, bien sûr, concours de champion d’Europe. "Au départ, je voulais rentrer sur le site avec mon camion, des feux d’artifice et une cape de roi pour remettre la coupe au prochain. Mais c’était un peu compliqué niveau sécurité" raconte Nicolas, sans un rictus.

La centaine de candidats montée sur scène a dévoilé toute la diversité du style: mulets naissants, queues-de-rat, mulets colorés, à boucle, mulets chauves ou à tresses, tout existe. "Nous demandons aux candidats de présenter pourquoi ils portent le mulet, leur état d’esprit. Il y a la forme, mais aussi le fond." raconte Valentin, un autre Namurois et animateur du concours. Lors de la présentation des candidats, clou du spectacle, le public a tout vu: des bisous passionnés, des cu-mulets, du hula-hoop, des fesses nues et glabres, des pompes et abdos, des mulets arrosés de bière, des sauts loupés dans la foule, beaucoup de rigolade et… une vraie demande en mariage.

En fin de soirée, à une heure si tardive que les mulets frétillaient de suspense, c’est le touchant Eddy Michel, spécialiste de la danse country, qui a séduit les jurés. Il est reparti avec les honneurs et le trophée officiel, décoré d’une mèche de cheveux des précédents champions. Le mystérieux Eddy Michel vient donc s’ajouter à un triumvirat de prestige, composé de Gauthier le Breton et Nicolas l’Hanretois. L’histoire du mulet n’a pas fini de pousser.

Eddy Michel, nouveau champion d'Europe.

Festival de la coupe Mulet

