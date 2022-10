L’occasion de découvrir le savoir-faire des étudiants de l’école, récemment diplômés, à travers une sélection des meilleurs films de l’année académique 2021-2022. Des diffusions ponctuées par les chaleureux applaudissements du public, vraisemblablement surpris de constater qu’il n’y a pas qu’à Hollywood qu’on pouvait produire des effets visuels époustouflants. Le tout avec un budget dérisoire !

"En tant qu’établissement namurois, il est logique de partager nos films au FIFF, estime Benoît Saint-Moulin, professeur de VFX (NDLR: effets spéciaux). Grâce au festival, nos étudiants peuvent bénéficier de davantage de visibilité et exporter parfois leur travail à l’étranger via des partenariats."

Du charme authentique de la 2D au réalisme spectaculaire de la 3D, les courts métrages reflétaient la diversité des univers narratifs et des techniques numériques du cinéma d’animation. "Dans notre école, nous mettons en avant tous les styles graphiques, raconte Jérôme Lievens, coordinateur de l’option Films d’Animation 3D. Le but n’est pas de restreindre un élève qui souhaite s’exprimer avec une approche différente, mais au contraire de le guider pour qu’il parvienne à ses finalités."

Pour produire des contenus innovants, les élèves disposent de logiciels modernes, fournis par l’HEAJ, afin de s’exprimer soit avec un ton résolument réaliste ou plus proche des techniques traditionnelles. "Nos outils numériques actuels permettent aussi de simuler les maladresses de la main et les mouvements du pinceau", détaille l’enseignant Benoît Saint-Moulin. De quoi stimuler au maximum la créativité de jeunes animateurs en herbe lors de la réalisation de leurs travaux finaux. "Nous avons toujours souhaité que nos étudiants soient polyvalents et bénéficient d’un panel de compétences au contact de leurs enseignants", poursuit Benoît Saint-Moulin. Des valeurs propres à la HEAJ qui a formé, au cours de son histoire, plusieurs générations d’artistes dans les secteurs de l’animation ou du jeu vidéo.

Touche namuroise à Hollywood

Quel est le point commun entre Avatar, Star Wars IX ou encore les séries Obi-Wan Kenobi et Game Of Thrones ? Outre qu’il s’agit de productions américaines, d’anciens étudiants de l’HEAJ ont collaboré sur les images de synthèse de ces grands titres ! "Sur 150 élèves diplômés en dernière année, environ un tiers ira travailler dans de gros studios tels que DreamWall (Belgique) , Industrial Light & Magic (USA) et Weta Digital (Nouvelle-Zélande), assure Benoît Saint-Moulin. Mais avant d’obtenir le précieux baccalauréat et espérer une carrière au cinéma, les candidats devront s’armer d’audace face aux difficultés inhérentes de la profession. Pour prendre du plaisir chez nous, il faudra être passionné car c’est un métier qui demande beaucoup de travail et d’efforts." Des investissements conséquents qui se reflètent bel et bien parmi cette sélection 2021-2022… pour le plus grand bonheur des yeux.