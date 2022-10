4 ans de prison requis pour viol dans un squat

Le ministère public reproche à la même personne d’avoir commis un viol le 12 avril 2022 à Namur. Il aurait attiré sa victime dans un squat avant de refermer la porte derrière elle, de baisser son pantalon et de l’obliger à entretenir une relation sexuelle avec lui, sous la menace d’un couteau. "Je consommais beaucoup de cocaïne à l’époque. J’ai rencontré cette dame qui m’a dit être une prostituée. Elle voulait fumer de la cocaïne, je lui ai proposé de m’accompagner. Elle a voulu me remercier en me proposant une relation, mais il n’y a pas eu de viol."

Le prévenu doit aussi répondre d’une extorsion sous forme de fraude informatique commise le 3 avril 2022, lors de laquelle il a abusé d’une personne vulnérable pour lui soutirer 4 000 euros. Là aussi, notre homme a réponse à tout: "Ils avaient atteint leur limite de retrait. Ils m’ont alors transféré de l’argent pour que je le retire. On devait retirer 400 euros, mais quelqu’un a mis par erreur un zéro de trop."

10 jours plus tard, des menaces, que le parquet demande de requalifier en outrage, ont été proférées à l’encontre de policiers qui l’interpellaient pour les faits de viol. Outre des faits de détention de cocaïne, le prévenu est également accusé d’avoir donné 4 claques et d’avoir arraché les cheveux à sa belle-mère, ce qu’il nie. "Elle dort dans le canapé. Elle en tombe fréquemment. "

Au vu de l’absence de remise en question et des antécédents du prévenu, le substitut Vandermeiren requiert une peine de 4 ans de prison pour l’ensemble de ces préventions. Me Somers plaide pour sa part une ultime mesure de sursis probatoire pour son client et plaide l’acquittement pour la prévention de viol. Jugement le 4 novembre.