Le papa de Kirikou rencontre la jeunesse au FIFF de Namur

Vous étiez très enthousiaste à l’idée de rencontrer ce public d’étudiants du Namurois ?

Les enfants de Kirikou ont grandi et sont devenus de splendides jeunes adultes. Ces jeunes adultes, c’est un nouveau volet de ma vie. Ils viennent à moi et me remercient à la fin des projections quand je suis là et que je discute. Ils sont émus de me voir en vrai, ce qui m’étonne toujours. Je suis désarçonné de voir tant d’émotion, je m’en sens un peu indigne. Ça les émeut parce que tous mes films sont gravés en eux. Je les ai aidés à grandir et je fais écho à une partie rassurante de leur enfance.

Le pharaon, le sauvage et la princesse, ce sont trois contes et trois époques. Le film nous emmène à travers une épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne et une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs. Pourquoi ces trois univers ?

C’est le hasard. Le premier, c’est le musée du Louvre qui m’a demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. Je ne voyais absolument pas quoi faire. Puis, le directeur m’a parlé d’une de ses grandes expositions en lien avec l’Égypte. Je suis amoureux de l’Égypte depuis mon adolescence ainsi que de l’Afrique noire puisque j’ai passé mon enfance à Conakry en Guinée. Quand j’ai découvert de quoi il s’agissait, il y a eu une sorte de réaction chimique et je lui ai proposé de lui faire un dessin animé. Le reste est venu tout seul.

Vous aimez mélanger tous les styles (théâtre d’ombres, animation traditionnelle et images de synthèse). Esthétiquement, c’est soigné. C’est un choix de ne pas céder aux sirènes du tout à la 3D ?

Tout vient naturellement, je ne résiste même pas. Je fais ce que je veux, je suis bon dans ce que je fais et je ne veux pas imiter les Américains ou d’autres.

Quelles sont les techniques utilisées dans Le pharaon, le sauvage et la princesse ?

Tout est numérisé car c’est ainsi qu’on fait aujourd’hui. C’est très commode. Mais le premier est fait « à plat », en 2D, on a joué le jeu des peintures égyptiennes sur parois avec des positions impossibles. De temps en temps, il y a une tête qui tourne mais pour la majorité, c’est du beau profil égyptien. Dans le second, on est revenu au conte sous forme de silhouette noire. Le troisième, c’est de la 3D: des beaux pantins réalisés à l’ordinateur avec lesquels on peut faire ce qu’on veut. On peut leur ajouter des broderies et des bijoux, ce qu’on ne peut pas faire en dessin. C’est ça le bonheur de la 3D !

C’était l’une des questions des étudiants du supérieur présents ce vendredi: comment a évolué le film d’animation ?

Au début, l’animation n’existait pas à part Disney et les cartoons américains. Il n’y avait pas d’école en la matière. C’était du film sur support pellicule où tout était coûteux et compliqué. Aujourd’hui, rien n’est pareil. Kirikou a changé la donne car, avant cela, on ne faisait presque pas de long-métrage d’animation en Europe. Après, on en a fait beaucoup tous les ans. Les gens se font du fric en créant des écoles d’animation car c’est devenu à la mode. Pour l’instant, il y a du travail pour tout le monde car ça fonctionne bien.

Ce qui n’était pas le cas à votre époque…

Actuellement, on peut faire un film si on le décide. Quand j’ai débuté, on ne pouvait pas si on n’avait pas beaucoup d’argent et j’en ai beaucoup souffert. J’ai été chômeur longue durée et j’ai eu honte de moi. Mais je n’ai jamais renoncé et, aujourd’hui, j’aime ce que je fais.

Vos films portent à chaque fois un message. Comment fait-on pour s’adresser tant aux enfants qu’aux adultes ?

Je n’ai jamais fait de film pour les enfants. J’essaie de faire le meilleur film pour tout le monde ! Je parle de tout. Je pense que je plais aux enfants car je ne travaille pas pour eux justement: mes films les font grandir au lieu de les conserver enfants.

C’est votre première fois à Namur. Qu’en pensez-vous ?

On ne m’a pas vraiment laissé le temps de visiter mais je l’ai pris ! J’ai fait un petit périple autour de la ville et jusqu’à la citadelle. C’est une belle ville belge où il fait beau avec des choses typiques qui me plaisent, différentes de Paris.

Pour terminer, quels sont vos films d’animation préférés ?

Persepolis de Marjane Satrapi. Tout est bien là-dedans: la simplicité du rendu et l’histoire de cette jeune fille iranienne. Et aussi Josep de Aurel. Ce n’est que du dessin. Une histoire très forte avec un petit budget.

Quels sont vos projets pour la suite ?

J’ai déjà écrit deux histoires et je cherche la troisième. Ça complique un peu la vie de faire trois moyens-métrages dans un seul long mais j’ai envie de réitérer la chose.

Le pharaon, le sauvage et la princesse sort en salle le 19 octobre.