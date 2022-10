Le futur de l’îlot Notre-Dame en passe d’émerger à Gembloux

Comme l’explique Emmanuel Delsaute (Bailli), échevin en charge de la Rénovation urbaine, les objectifs poursuivis sont multiples. Il s’agit à la fois de procéder au remembrement d’immeubles afin d’offrir des rez-de-chaussée de taille adéquate pour accueillir les commerces, services ou des professions libérales ; de créer des logements de qualité bénéficiant d’un accès séparé en façade ou par l’intérieur de l’îlot ; et enfin d’aménager des espaces extérieurs dans le centre de l’îlot.

Pour y parvenir, une étape décisive a été franchie mercredi soir. En effet, le conseil communal a marqué son accord de principe pour l’achat de l’immeuble situé 3-4 place de l’Orneau. Une acquisition de plus, mais qui en s’imbriquant avec celles déjà faites ou toujours en cours permet cette fois aux autorités d’agir. Et ce, même si elles n’ont pas encore mis la main sur d’autres immeubles qu’elles estiment stratégiques. "La Ville pourra travailler parallèlement et de manière coordonnée sur ces différents espaces qui communiqueront au sein de l’îlot. Chacun pourra servir les autres projets", explique l’élu tout en précisant que deux marchés de contrats-cadres, permettant de désigner un géomètre et un architecte, seront prochainement lancés dans le but de mettre en œuvre le programme de la rénovation urbaine.

Trop cher ?

Afin de devenir propriétaire du n° 3-4 de la place de l’Orneau, la Ville déboursera 250 000 €. Des démarches seront menées en vue d’une subsidiation par le ministre compétent. Mais pour le groupe MR, à la lecture de l’évaluation effectuée par le notaire, la note semble trop salée. "Je comprends le côté stratégique, mais je pense que vous payez un prix trop élevé", glisse Alain Goda, tout en relevant que l’immeuble en question fait l’objet d’infractions urbanistiques.

Du côté de la majorité, on souligne le travail de longue haleine mené pour obtenir un accord amiable avec le propriétaire résidant en France. "À Attendre, on ne fait rien. Cela fait un certain temps que des démarches plus importantes auraient pu être faites", glisse Emmanuel Delsaute en s’adressant au libéral qui était avant lui chargé la Rénovation Urbaine.

Pour sa part, le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli) rappelle que l’enjeu majeur réside moins dans l’acquisition de l’immeuble que dans la mise en œuvre du projet. "Si on veut que le bas de la Ville présente un autre village, il faut y mettre le prix." Le groupe MR a voté négativement ce point.