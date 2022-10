Des drames de l’exil à l’extrême urgence

Pour l’heure, trois clubs thérapeutiques sont organisés par les Services de Santé Mentale : La S’Ours, à Andenne ; La Parenthèse du lundi à Couvin et La Transhumance à Jemelle. À chacun, ses spécificités. Si Andenne à son jardin, il existe deux jardins thérapeutiques : Terre Happy à Bièvre et le Jardin thérapeutique de Dinant. C’est là que se développe une initiative spécifique ou une équipe accompagne les auteurs d’infraction(s) à caractère sexuel. « Essentiellement sur mandat judiciaire », précise la députée Geneviève Lazaron. En 2021, 915 prestations dont 42 en groupe ont été effectuées. Autres initiatives : l’ANA (Avec Nos Aînés) 3 562 prestations en 2021 et la Clinique de l’Exil, dédiées aux personnes dont la souffrance psychique est en lien avec leur vécu de migrants. On en est à 5 532 prestations.