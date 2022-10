Après les cougnous, le boulanger raccrochera

La nouvelle carrière du Pondrômois vient de connaître deux coups durs successifs. Ici, on ne parle pas de la crise du Covid, mais plutôt de l’augmentation des matières premières et de l’énergie. Désormais, avant d’enfourner, on réfléchit à deux fois. "Le beurre a fameusement augmenté. Il est à 15 € du kilo. Le prix du sucre a triplé", avance le boulanger qui se rend compte qu’il n’arrive plus à boucler ses fins de mois. "Heureusement qu’il y a le salaire de ma femme. Sans elle…" confie Grégory Minet.

Pas peu d’espoir

"Je vais essayer d’aller jusqu’à la fin de l’année. Je vais rencontrer prochainement mon comptable pour faire le point", livre-t-il en indiquant qu’il aimerait refaire une dernière fête de Noël.

Qu’est-ce qui pourrait lui faire changer d’avis ? Pas grand-chose tant la situation ne manque pas d’obstacles qui paraissent infranchissables. "J’ai peur tous les jours. Je réfléchis avant d’accepter des commandes", explique-t-il. Il souhaiterait qu’il y ait une diminution des lois sociales.

Comme tous les habitants, le boulanger guette le facteur. La facture annuelle d’électricité doit prochainement tomber. Il y a de grosses craintes. D’autant que l’homme a installé, pour le confort de ses clients, un distributeur qui gardait au frais les pains et qui était accessible même les jours de fermeture.

Toujours passionné

Malgré les difficultés, Grégory Minet affirme qu’il continue d’aimer son métier et qu’il l’aimera toujours. Si ce n’est pas en activité principale, il aimerait ainsi continuer à le pratiquer. Pour l’heure, son salaire est une peau de chagrin. Certains mois, il est même égal à zéro. Actuellement, ce qu’il touche lui permet de payer ce qu’il doit. "C’est toujours stressant. Sur mon compte, je suis toujours en négatif", livre-t-il. Il reconnaît toutefois avoir de la chance dans son malheur. Il a encore une maison et il a surtout la chance d’avoir une épouse et une famille qui ne cessent de le soutenir. À 52 ans, il sait que ça ne sera pas facile.