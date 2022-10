20 nouveaux logements publics à Corroy-le-Château

Prévus dans le cadre du plan d’Ancrage remontant à 2016, ces appartements ont été financés à 75% par la Région wallonne. La Cité des Couteliers, la société de logements sociaux active sur les territoires de Gembloux et Sombreffe, s’est acquittée de la part restante. "Cette dernière a été majorée de 20% en raison de la hausse du prix des matériaux", souligne Sylvie Conobert, la présidente de la Cité des Couteliers. Un investissement plus que nécessaire. En effet, à Gembloux et Sombreffe, 700 dossiers de demande de logement sont en attente. Le nouveau complexe sorti de terre à Corroy comblera partiellement le manque. Les premiers occupants sont attendus pour les premiers mois de 2023.

"On y retrouve 4 logements d’une chambre, 8 de deux chambres et 8 autres de quatre chambres, de manière à rencontrer les besoins des familles recomposées auxquelles nous sommes de plus en plus souvent confrontés, détaille Sylvie Conobert tout en vantant la localisation retenue. Le cadre est idéal, au cœur du village, à proximité du hall sportif et de l’école."

Inquiétudes énergétiques

Comme tous les autres pans de la société, le secteur du logement social n’échappe pas aux questionnements qui entourent l’actuelle crise énergétique.

Et pour cause, celle-ci amène une forme de discrimination entre les locataires. La facture énergétique de ceux qui auront la chance d’occuper un logement neuf, et par conséquent moins énergivore, sera moindre. "Il est malheureusement impossible de mettre tout le monde sur un pied d’égalité", regrette à ce titre Sylvie Conobert.

Quant à la possibilité de construire plus de logements répondant aux derniers critères énergétiques, l’incertitude plane. "La Région avait bien annoncé un plan. Mais les inondations et les crises l’ont quelque peu mis entre parenthèses. Il a été nécessaire d’investir urgemment ailleurs."

Reste la piste de la rénovation. Contrairement à d’autres structures du genre, la Cité des Couteliers bénéficie d’un parc immobilier relativement récent, de moins de 20 ans. Il n’empêche que certains travaux s’imposent dans une partie des 468 logements en gestion. Certains sont d’ailleurs prévus. C’est notamment le cas pour les 26 appartements de la rue de la Maison-d’Orbais, à Corroy-le-Château, dans le cadre du plan Rénovation 2020-2025 de la Région Wallonne. Si la volonté de la Région est de tendre vers le PEB A, Sylvie Conobert se demande si certains critères ne devraient pas être revus à la faveur de la crise énergétique. "Plutôt que de tendre vers un PEB A, ne vaut-il pas mieux se diriger vers un PEB B ou C pour permettre à plus de logements d’être rénovés, en se concentrant notamment sur les toitures et l’installation de panneaux photovoltaïques ?" Et d’ajouter: "En diminuant les prétentions, l’enveloppe pourrait bénéficier à plus de monde." Une manière de procéder qui pourrait, selon la présidente, contribuer à éviter à un public vulnérable de tomber par la force des choses dans la précarité. Le risque est plus grand que jamais.