Ohey: la saison des champignons d'automne bat son plein

Avant toute chose, il s’équipe du matériel indispensable à tout cueilleur de champignons: un couteau dont la lame fait également office de grattoir et orné d’une petite brosse à son extrémité, un panier en osier qu’il a toujours dans le coffre de sa voiture et un ouvrage d’identification des différents spécimens que nous pourrions croiser. Après 40 ans de cueillette, il peut reconnaître plusieurs centaines de champignons. Mais rien qu’en Belgique, on compte les différentes variétés par milliers. Notre plat pays, présentant des sols et des climats variés de la côte jusqu’à l’Ardenne, se classe troisième en Europe en termes de diversité.

Fins prêts, nous nous engouffrons entre les arbres, sur un petit sentier de terre marqué par les allers et venues des promeneurs. "Avec le Covid, les gens sont retournés au bois. De plus en plus s’intéressent à la cueillette des champignons ", raconte-t-il, alors que déjà nous apercevons plusieurs spécimens non comestibles.

Après quelques hectomètres, une première amanite tue-mouches vient nous donner une précieuse indication: "Elle pousse dans les mêmes conditions que les cèpes, c’est plutôt bon signe. Après les fortes chaleurs de cet été, les pluies à partir de la mi-septembre ont permis d’humidifier suffisamment le sol pour que les cèpes fassent leurs apparitions quelques jours plus tard. Ils poussent plutôt sous les pins et les chênes pour le moment, et tardent un peu dans les hêtraies. Ils apparaîtront jusqu’aux premières gelées", explique Sébastien. Nous trouverons ainsi de nombreux cèpes dans les zones plus dégagées, où moins d’arbres ont pu absorber l’eau.

Une réglementation variable selon l’endroit

Une fois les endroits propices identifiés, il ne suffit pas de s’y baisser pour ramasser les champignons. Le cueilleur doit adopter le comportement adéquat, à commencer par prendre connaissance des règles en vigueur: "La première chose à savoir est de connaître le propriétaire du bois dans lequel on se trouve. Les règles de cueillette peuvent alors varier. On ne peut pas cueillir de nuit pour respecter la faune, il faut attendre une heure après le lever de soleil et arrêter une heure avant le coucher. Le plus facile est d’aller aux champignons dans les forêts domaniales, où on est limité à un seau de dix litres par jour et par personne. Il faut avoir l’accord du propriétaire si vous êtes dans un bois privé, alors que dans un bois communal il existe souvent une réglementation spécifique plus stricte", détaille celui qui est aussi formateur de guides nature.

Autre règle importante, les cueilleurs doivent logiquement rester sur les sentiers. "Il y a de beaux spécimens en bord de chemin et dans les fossés. On a une tolérance de trois mètres aux alentours, pour ne pas piétiner les sous-bois, qui est amplement suffisante."

Preuve en est que nous trouverons une belle quantité de champignons en moins de deux heures, tout en respectant la règle. Lorsqu’il explique la réglementation et les codes à respecter, Sébastien Bruaux insiste sur le "fair-play" entre cueilleurs: "On ne repart jamais avec tous les spécimens que l’on trouve, il faut en laisser pour les autres. C’est désolant quand on voit des professionnels – souvent des gens de l’Est – qui ramassent à plusieurs en ligne, ne laissant rien derrière eux. On en croise dans les bois les plus accessibles et proches des grands axes, comme ceux qui longent la Nationale 4 à Sart-Bernard ou Naninne. Ils ne respectent pas du tout les quotas." Chaque bois est sous la surveillance d’un agent de la DNF, mais souvent, le mal est fait lorsqu’il intervient.

Analyser le champignon et son milieu

Alors que nous arpentons le bois, Sébastien met tous ses sens en éveil pour déceler et reconnaître plusieurs dizaines de variétés différentes de champignons. Si le visuel est prépondérant, il doit toucher, sentir et même goûter pour asseoir ses certitudes. Au-delà des critères physiques de base comme la forme de l’hyménium et du pied du champignon, sa couleur ou la présence d’un anneau, il est indispensable de regarder le milieu et les arbres environnants. "J’ai déjà eu une frayeur en mangeant des pholiotes changeantes, d’excellents comestibles. Elles sont confondables avec la galère marginée qui est très dangereuse. Après mon repas, je suis tombé malade alors que j’étais sûr de moi après avoir pris tous les paramètres en compte. Au final, j’étais dans le bon et mes nausées étaient dues à une bactérie ", rit-il.

"Il y a deux techniques de cueillette qui se valent: en coupant ou en sortant tout le champignon de terre. Je préfère la deuxième, car pour bien identifier un spécimen, il faut tout prélever. Couper le pied ne permet pas de vérifier la présence d’une éventuelle volve, le résidu d’une membrane enveloppant certains champignons quand ils sont jeunes", explique notre guide.

Armé de son livre, il vérifie ainsi la qualité d’un spécimen pour lequel il a un doute: "Le mieux est d’avoir le guide le plus récent possible, car chaque année les connaissances évoluent. Les ouvrages scientifiques sont devenus des références pour les cueilleurs. Je recommande particulièrement ceux de Guillaume Eyssartier ou le guide de Marcel Bon, pour son format plus pratique. Il faut en revanche éviter d’utiliser les applications d’identification pour téléphone, qui sont complètement hasardeuses. C’est impossible d’analyser convenablement un champignon sur photo, même pour les experts ".

Le livre ne fait néanmoins pas tout et il vaut mieux, pour débuter, suivre quelqu’un qui s’y connaît ou participer à quelques balades "découverte".

Cueillir avec précaution

Le néophyte doit aussi commencer petit en apprenant à reconnaître quelques bons spécimens et leurs sosies moins appréciables.

"Commencer par quatre ou cinq variétés vous permettra déjà de trouver des petits trésors. Les plus simples à reconnaître sont les cèpes. L’appellation regroupe quatre types de bolets qui sont les plus présentables, ne noircissant pas à la cuisson, expose Sébastien Bruaux. De manière générale, on essaye d’éviter de mélanger les variétés dans son panier"

Avant d’atteindre l’orée du bois et de rentrer déguster sa cueillette, le passionné donne un dernier conseil, dans un souci de précision: "Il vaut mieux appeler les champignons par leur nom latin. Leur dénomination en français peut désigner plusieurs champignons à la fois et varie selon la région. "

Quand on cueille des champignons, l’à-peu-près n’est pas permis.