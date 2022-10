Movsar Ibragimov, un Namurois premier champion d’Europe du MMA belge : « Je ne vais pas prendre la grosse tête »

Movsar Ibragimov, vous êtes le premier champion d’Europe de l’histoire du MMA en Belgique: que ressentez-vous?

Ce titre constitue un grand bonheur mais aussi une énorme satisfaction. Être le premier à porter le drapeau belge si haut et réussir à faire jouer la Brabançonne à l’Euro alors qu’il y avait des dizaines d’autres nations représentées, c’est une très grande fierté.

Est-ce que vous considérez ce sacre comme une consécration?

Pas totalement. Je l’envisage plutôt comme le premier grand succès d’une carrière que j’espère très longue. Avec le recul, je considère aussi que ce titre de champion d’Europe est une belle récompense pour ma famille. Il y a quatre ans, mes parents ont fait un gros sacrifice en acceptant notamment que je mette mes études universitaires de côté pour me donner à fond dans le MMA. Cette médaille d’or, c’est donc ma façon à moi de les remercier et de leur prouver qu’ils avaient raison de me faire confiance.

Êtes-vous surpris par votre performance?

En tant que N°1 dans ma catégorie, pas vraiment. Je savais que j’avais les qualités pour remporter l’or, mais je souhaitais mettre toutes les chances de mon côté. C’est pourquoi je me suis entraîné si dur lors des deux mois précédant la compétition: je ne voulais pas qu’on puisse me prendre à défaut dans la cage. Dès le début, la seule chose que je voulais, c’était l’or. Tout autre résultat m’aurait déçu. Même avec une médaille d’argent, j’aurais fait une dépression.

En quoi votre préparation a-t-elle été plus spécifique que pour d’autres combats?

Depuis quelques années, l’intensité des entraînements que je m’inflige est déjà très élevée. Avec certains autres membres de "La Cage" (la salle d’entraînement située à Jambes, NDLR), on va très loin dans l’effort. Il n’est pas rare qu’on vomisse à l’issue de certains exercices, par exemple. Personnellement, je peux même perdre jusqu’à un ou deux kilos par séance. Donc, dans les faits, je ne devais pas trop changer mes habitudes avant cet Euro. Les deux seuls gros efforts que j’ai dû faire, c’est surveiller mon alimentation – je ne pouvais plus me permettre aucun écart, comme le chocolat – et améliorer mon endurance musculaire afin de pouvoir enchaîner quatre combats en quelques jours seulement. Ce qui m’a été plus qu’utile sur place…

En raison de la durée de vos combats?

Exactement. À part ma demi-finale, j’ai dû me battre jusqu’au bout pour m’imposer. J’avais beau dominer mes adversaires, personne ne voulait rien lâcher. Même face à l’Irlandais que j’ai rencontré au 1er tour et à qui j’ai mis quelques grosses patates, j’ai dû attendre la décision (unanime) des juges pour poursuivre le tournoi. Pour moi qui ai l’habitude d’envoyer mes adversaires au tapis, c’était une première de voir qu’on me résistait aussi longtemps. Ça prouve qu’il y avait vraiment de la qualité dans cet Euro et que j’ai aussi beaucoup progressé durant ce tournoi.

Il y a moins de quatre mois, vous vous êtes luxé le coude lors d’un combat à Mons: avez-vous craint de ne pas pouvoir participer à l’Euro?

Absolument pas. Contrairement à tous les gens qui m’entourent, j’ai toujours été persuadé que j’allais revenir suffisamment vite dans la cage pour préparer au mieux les championnats d’Europe. J’étais tellement sûr de moi que j’ai retiré le plâtre au bout de dix jours alors que je devais le garder un mois, et j’ai repris l’entraînement dans la foulée alors que les médecins m’avaient prédit un retour en salle après six mois. Dis comme ça, ce n’est peut-être pas très malin mais ça fait partie de ma personnalité: je sens que je suis fait pour réaliser de grandes choses et je ne vais pas laisser une blessure m’empêcher de récolter le fruit de plusieurs années de travail.

D’ailleurs, à Lignano, je me suis aussi blessé à plusieurs reprises durant la compétition. D’abord, au 2e tour, je me suis fracturé la cheville. Et ensuite, au 3e combat, je me suis blessé à la côte. Au matin de la finale, à mon réveil, je n’arrivais même pas à poser le pied tellement il était gonflé. Mais l’envie de décrocher l’or était plus forte que tout et, par chance, je suis parvenu à faire abstraction de la douleur.

Avez-vous l’impression de changer de statut avec ce titre européen en poche?

Je sens que les gens me regardent différemment depuis quelques jours. Non seulement, le soutien des gens est plus important aujourd’hui qu’il ne l’était hier. Mais je reçois également quelques propositions de personnes qui évoluent dans le monde du MMA professionnel.

Est-ce que ça veut dire que vous envisagez désormais de passer pro?

Pas encore, non. J’apprécie qu’on me sollicite mais je ne veux pas brûler les étapes. Depuis que je me suis lancé à fond dans le MMA, je me suis promis de prendre d’abord de l’expérience chez les amateurs avant de passer pro. Et là, malgré mon titre, rien n’a changé: je ne suis pas du genre à prendre la grosse tête. Je reste fidèle à ma feuille de route initiale. Je ne veux donc pas être un feu de paille et cramer ma carrière uniquement parce que je n’ai pas été suffisamment patient. Je vise le top mondial, mais je veux prendre le temps d’y arriver.

L’UFC, ce n’est donc pas encore pour tout de suite?

C’est l’objectif final mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Ça reste dans un coin de ma tête parce c’est la ligue la plus importante dans le monde pro, mais je veux avancer pas à pas.

Et justement, quelle est la prochaine étape?

Il s’agira des championnats du monde qui auront lieu dans quelques mois. Plus encore que l’Euro, ça constitue mon gros objectif de la saison. En plus, ce sera une belle revanche pour moi car j’ai été éliminé en quarts de finale de l’édition précédente par le futur champion du monde. Mais avant ça, je compte bien faire l’un ou l’autre combat en Belgique. Le problème, c’est que mes potentiels adversaires refusent de m’affronter désormais. J’espère qu’on pourra trouver une solution pour que je puisse quand même continuer à évoluer en compétition dans le coin…