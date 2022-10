Le film Amore Mio, avec Élodie Bouchez et Alysson Paradis, au FIFF à Namur: le deuil vu de façon solaire

Pourquoi avez-vous été séduite par Amore Mio et qu’est-ce qui vous incite en général à accepter un film plutôt qu’un autre ?

Élodie Bouchez: C’est une forme d’évidence à la lecture, de compréhension du propos. Tout à coup, je capte ce que le réalisateur veut raconter à travers le personnage qu’il me propose. Quand j’ai cette limpidité, je sais que je vais le faire ! Ce qui a été le cas ici.

Alysson Paradis: Ce qui m’a plu, c’est tout le soleil qu’il y a dans ce film alors qu’on aborde des sujets qui ne sont pas simples: le deuil et ces deux sœurs qui se sont totalement perdues.

Qu’avez-vous pensé de cette première réalisation de Guillaume Gouix ?

É.B.: C’est un acteur sensible qui tourne beaucoup depuis longtemps. Il a les codes. Son écriture est magnifique, ce qui constitue déjà une grande part du travail car c’est alors très facile pour un(e) acteur/actrice de se glisser dans les souliers d’un personnage.

A.P.: C’est bien écrit, maîtrisé dans les sentiments et fidèle à ce qu’il a voulu faire passer. Le film est beau, le cadre et la lumière sont superbes. Je suis fière de ce film car je le trouve très réussi.

C’est sympa d’être sœurs de fiction ?

É.B.: C’était super ! On a tourné ce film avec peu d’argent. Pour un tel projet, il faut beaucoup d’enthousiasme et de fougue. Ce qui a été le cas. Tout a été joyeux !

Joyeux, alors que le film commence par le décès de Raphaël, le compagnon de Lola. Malgré cela, on en retire du positif puisque ces deux sœurs, qui s’étaient perdues de vue, se rapprochent.

É.B.: Je trouve aussi que ce film parle du deuil de façon très solaire. Au-delà de ce sujet, il y a les retrouvailles, synonymes d’une renaissance pour ces deux sœurs. Lors de leur road trip, dans lequel Margaux est embarquée malgré elle, il y a tout un chemin qui se fait et qui leur permet de se rapprocher.

A.P.: J’aime dire que ces deux sœurs se re-rencontrent. A priori, elles se connaissaient par cœur puis en grandissant, elles ont pris des chemins différents et elles ne savent plus forcément qui elles sont l’une pour l’autre. C’est magnifique de faire l’effort de re-rencontrer quelqu’un quand on est adulte !

Comment peut-on interpréter la fin du film selon vous ?

É.B.: C’est la fin de leur voyage à toutes le deux mais c’est en même temps le début de quelque chose qui va radicalement changer leur quotidien: pour Lola, c’est le commencement d’un deuil serein et pour Margaux, une nouvelle vie qui se prépare. Il y a de la lumière et de l’espoir dans cette fin !

A.P.: Chacun peut l’interpréter selon son propre vécu. Alors qu’on voit vivre les personnages de façon chaotique pendant toute la durée du film, on les retrouve très calmes à la fin, c’est apaisant.

Élodie Bouchez, on vous a vue au FIFF en 2018 pour le film Pupille (et en 1992 pour Le cahier volé !) Qu’appréciez-vous dans des festivals comme le FIFF ?

J’ai l’impression d’avoir toujours connu le FIFF. Il accompagne bien les films français. À chaque fois, c’est un plaisir d’avoir un film sélectionné et de pouvoir montrer notre travail. Malheureusement, ce sont toujours des passages express. Là, on enchaîne avec le festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Je dirais aussi que la presse belge est assez bienveillante. Comme le peuple belge en général d’ailleurs ! (rires)

Vous aussi, Alysson Paradis, vous êtes déjà venue au FIFF une fois. Pas plus tard que l’an dernier pour Alors on danse.

Oui mais en effet, c’est toujours très frustrant car on n’a pas vraiment le temps de visiter. L’année dernière, je suis arrivée à Namur au matin et je suis repartie le soir même pour présenter le film à Bruxelles. Cette fois, on ne reste qu’une nuit et on repart tôt le matin. En tout cas, je trouve que Namur est fidèle à la réputation des Belges. C’est sympa d’être ici, on est toujours très bien accueillis. On ressent une certaine bonhomie en Belgique. Ce qui me plaît particulièrement au FIFF, c’est la sélection toujours pointue et cohérente !

Votre sœur, Vanessa Paradis, est déjà venue au FIFF aussi. Pourrait-on imaginer vous voir un jour toutes les deux sur le tapis rouge du FIFF ?

Si on est membres du jury, coups de cœur ou qu’on a un film programmé en même temps, bien sûr !

Amore Mio sortira dans les salles le 1er février 2023.