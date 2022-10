La Ville va créer un parc urbain en collaboration avec la Faculté à Gembloux

Inaugurée aux abords du centre de recherche Terra, la plateforme Wasabi de la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech étudie les nouvelles formes d’agriculture urbaine et péri-urbaine. Si les lieux sont consacrés à la recherche, ils ont également des visées pédagogiques et didactiques, y compris à l’adresse des citoyens. C’est d’ailleurs à cette fin qu’un parc urbain va être créé en bordure de l’Avenue de la Faculté, en collaboration avec les autorités locales. On y retrouvera notamment un verger communautaire ou encore un parc comestible. De plus, sur les conseils de la Région wallonne, qui subsidie ce projet à hauteur de 80%, une aire de jeux devrait voir le jour. Pour sa part, la Ville assumera 20% de l’investissement, en compensation de la mise à disposition de ce terrain au grand public pour une durée de 30 ans.