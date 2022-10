Halls sportifs en province de Namur: fini de brûler des calories en dehors des terrains

La Commission européenne finance le gros de l’opération afin de poursuivre son ambition de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. La Région, elle, s’acquittera de la TVA. Au terme d’un appel à projets, 85 candidats ont été sélectionnés pour un montant total de près de 79 millions d’euros. De cette enveloppe, 13 millions d’euros bénéficieront aux infrastructures namuroises. Andenne, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre et Sombreffe font la meilleure moisson.

1. Jemeppe-sur-Sambre

C’est une double bonne nouvelle pour les Jemeppois. La Commune a reçu une promesse de subsides pour la rénovation du bâtiment du football de Moustier (286 000 €) et le hall omnisports de Jemeppe (1 318 000 €). Le premier dossier tenait à cœur à Jean-Luc Evrard, l’échevin des Travaux et du Patrimoine communal. "Il est question d’isoler la façade, remplacer la toiture, les châssis, installer une pompe à chaleur et des panneaux. Le tout pour un budget global avoisinant 400 000 €. À noter que nous pourrons utiliser 30% de ce subside pour autre chose que la rénovation énergétique: nous avons prévu d’installer l’éclairage sur le terrain de football, installer un pare-ballon le long de la buvette pour enlever les grillages qui protégeaient les fenêtres des ballons."

Quant au hall omnisports, c’est un chantier colossal pour la Commune. La preuve, il s’agit du deuxième subside qui lui est consacré après celui reçu pour la toiture. "Tous les gros postes sont concernés, précise Jean-Luc Evrard. Les châssis, l’isolation des façades et du sol, le chauffage." Si les élus mettent les moyens pour rénover ce bâtiment, c’est parce qu’il est apprécié par les Jemeppois et les autres. "C’est un des fleurons du sport indoor en province de Namur grâce à son parquet. Malheureusement, il a été oublié ces dernières années." Sa rénovation sera totale puisqu’il est également question de travaux au niveau de l’électricité, de la modernisation de la cafétéria et des sanitaires. "Aujourd’hui, les factures énergétiques du hall omnisports coûtent un bras à la Commune lorsqu’il tourne à plein régime. C’est pour cette raison que l’administration a mis le paquet pour répondre à l’offre de subsides de la Région."

2. Andenne

Dans la cité des Ours, les subsides obtenus seront alloués à la rénovation du complexe sportif de Vezin et au hall sportif de Seilles. À Vezin, il est prévu de remplacer les deux chaudières au mazout par des pompes à chaleur qui assureront également la production d’eau chaude. Afin de répondre en majeure partie aux besoins de cette installation, des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture. Par ailleurs, l’éclairage passera au led. Le bâtiment et sa toiture seront entièrement isolés. Celui-ci sera doté d’une ventilation double flux. Enfin, pour redynamiser l’offre sportive qui y est proposée, un projecteur interactif y sera installé.

À Seilles, le hall sportif, sera également isolé, l’éclairage changé et des panneaux photovoltaïques installés. "En revanche, les chaudières au gaz à condensation ont été changées il y a moins de 10 ans. Elles resteront", indique Samuel Bougard, directeur technique de la Régie sportive andennaise. Il en va de même pour la toiture qui a fait l’objet de travaux il y a quelques années.

3. Sombreffe

Avec près de 1,8 million d’euros de subsides, Sombreffe est la seconde commune namuroise à être la plus généreusement dotée. Et pour cause, des investissements importants doivent être réalisés au niveau du hall sportif. Le programme prévoit notamment l’isolation de la toiture et des parois extérieures, de même que des vides ventilés. Les châssis devront être remplacés et des protections solaires posées afin de diminuer les effets de surchauffe. Le système de chauffage sera également remplacé et un système de ventilation double flux. Enfin, il est question de poser des panneaux solaires et d’équiper le hall sportif d’un système d’éclairage led automatisé.

Désormais, il reste aux communes à poursuivre les démarches administratives. Les marchés devraient être attribués d’ici fin 2023