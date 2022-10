Gedinne: un beau chèque pour les Ukrainiens

L’association Moi, je veux chanter, en partenariat avec le centre culturel de Gedinne, avait interprété Fugueuses. Cette pièce de théâtre, écrite par Pierre Palmade et Christophe Duthuron, l’avait été à l’origine pour Muriel Robin et Line Renaud. Le 21 mai dernier, c’est Nathalie Danaux et Patricia Teper qui sont montées sur scène pour jouer la pièce au profit des personnes ukrainiennes.