« Le p’tit gars des Arsouilles », un livre qui emmène le lecteur à la découverte d'un quartier méconnu de Namur

Carine Stage, auteure de son troisième roman "Le p’tit gars des Arsouilles", explique: "Clément, comme le lecteur, va aller de découverte en découverte au fur et à mesure du récit. Après avoir eu un déclic en découvrant la beauté de l’église du Vierly à l’enterrement, il s’intéressera à l’église Saint-Nicolas, voisine de l’épicerie familiale. Sa chambre a d’ailleurs un mur en commun avec l’édifice religieux."

Un quartier mal considéré et une église méconnue

L’ouvrage est l’occasion pour les lecteurs de découvrir dans ses moindres recoins le quartier des Arsouilles, souvent mal considéré. L’auteure jamboise tenait à emmener ses lecteurs au-delà des a priori. "Historiquement, c’est un faubourg de Namur peuplé de gens pauvres, où il y avait des maisons de passe mais aussi des artisans comme des tanneurs, des verriers et des cordonniers…" Aujourd’hui, le quartier revit, à l’image de son église désormais totalement restaurée. Et la population, un patchwork multiculturel, forme une grande famille. "J’ai eu un coup de cœur en me promenant ici un peu par hasard. Les habitants, qu’on appelle les Arsouilles, sont très avenants et une nouvelle dynamique s’installe dans ce quartier très populaire, notamment grâce aux associations. Les façades sont magnifiques et l’église, avec son plafond en bois, est unique. Il y a très peu de visiteurs dans le quartier, et la plupart des amateurs de patrimoine n’y ont jamais mis les pieds. C’est un peu dommage", raconte Carine Stage.

Une fiction qui part du réel

L’auteure se plait à faire découvrir le terroir de la province dans ses bouquins. Ayant suivi des formations en journalisme et en tourisme, elle porte un regard détaillé sur des endroits qui échappent parfois à la vue des Namurois. "J’ai la volonté de montrer et de faire découvrir autrement des lieux réels. J’ai besoin de me rendre sur place pour observer et m’imbiber de l’ambiance. Je me renseigne énormément sur les lieux qui me servent de décors, tant auprès des locaux qu’au niveau historique. Mais malgré cette volonté de me rapprocher de la réalité, cela reste de la fiction, explique Carine Stage. Je veux que mes histoires aient un effet immersif." Geneviève Lazaron, qui a grandi dans le quartier Saint-Nicolas, a lu et préfacé "Le p‘tit gars des Arsouilles". "Elle s’est retrouvée totalement dans les lieux."

Lors de sa plongée dans le quartier, Carine a fait la connaissance d’Hilda, qui a inspiré le personnage de la "gardienne" de l’église Saint-Nicolas. Désormais amies, les deux dames organisent des portes ouvertes et des visites guidées du lieu le week-end du 15 et 16 octobre. L’auteure y exposera des photos anciennes du quartier.

« Le p’tit gars des Arsouilles » est disponible au prix de 15 € chez Au Bia Bouquin à Jambes, chez Papyrus à Namur ou auprès de Carine Stage. Plus d’informations sur elogeduvoyage-cstage.e-monsite.com