La piscine de Beauraing a retrouvé ses nageurs

Mais la Commune a voulu aller de l’avant. Après s’être assurée qu’il n’y a pas de problème de sécurité, elle a rouvert les portes de sa piscine. "Vendredi dernier, les premiers cours de natation ont eu lieu" explique Rémi Rondeux, responsable de la régie communale, satisfait et soulagé de cette reprise.

Si aujourd’hui la piscine a retrouvé les joyeux remous, cela n’a pas été simple. Au départ, il était question de rouvrir en septembre. "En remettant, les machines en route, il y a eu des problèmes. Il a fallu procéder à des réparations." livre le président de la régie.

Des travaux à venir

Le bassin d’eau va-t-il couler des jours heureux ? Pas sûr. Ça dépendra notamment des résultats de l’expertise qui est en cours. On sait également qu’il faudra agir sur la cuve du bassin.

En attendant, l’infrastructure est de nouveau en activité. Celle-ci reprend alors que la période n’est pas faste au niveau financier. Une piscine, cela engendre des sérieux frais. Dans ce domaine, la commune n’a pas été passive. Le complexe est doté de deux chaudières: une au mazout et une autre au bois. "En cette période, on va naturellement utiliser la chaudière qui est la plus économique. En l’occurrence, celle au bois." indique M. Rondeux. Pour faire baisser la facture, le complexe s’est équipé de lumières de type led. Le tout a été changé dernièrement. Il y a également des panneaux solaires sur le toit. Ceux-ci ont été efficaces pour réchauffer l’eau du bassin.

Avec la crise énergétique actuelle, la facture du complexe va s’alourdir. Le responsable s’attend à une augmentation de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Mais la politique choisie par la Commune est de rester le plus démocratique possible dans les prix pratiqués. En clair, ce ne sont pas les usagers qui vont mettre les mains à la poche pour combler le trou. « Il n’y aura pas d’augmentation pour les clubs qui utilisent l’infrastructure. » annonce Rémy Rondeux. Pour les nageurs, il y a une légèrement augmentation du prix d’entrée. Ceci ne couvrira pas naturellement l’augmentation de la facture.