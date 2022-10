Un clip tourné dans une villa de Dinant

Mustii a multiplié les arrêts dans la province de Namur ces derniers temps. Il était sur la scène du Delta le 24 septembre dernier pour l’ouverture, à guichets fermés, de la saison du lieu culturel namurois. "C’était trop bien, le public était très chaud. Et ma famille était là puisque ma maman vient d’ici. C’est une salle super-chaleureuse, c’est ma meilleure date de ces derniers mois."

La popularité du jeune artiste grandit. Mais il garde la tête sur les épaules. "Je sens que le projet s’inscrit de plus en plus sur le long terme. Ça prend de l’ampleur de manière sereine. Je veux continuer à être crédible, que ce soit en termes de jeu et de musique. Pour cela, il faut travailler, bosser et toujours regarder devant."