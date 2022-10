Province de Namur: la zone de secours consume les finances communales: un SOS est lancé au fédéral (vidéo)

Mais malgré la reprise partielle et graduelle du financement des zones de secours par les provinces, le constat est amer pour la zone NAGE et les mayeurs de la zone concernée (Namur, Andenne, Gembloux, Éghezée, Fernelmont, La Bruyère, Gesves, Ohey, Assesse et Profondeville): "Si en 2022, on a bouché le trou en utilisant l’ensemble des réserves et des provisions, la projection du budget 2023 aboutit à un déficit avoisinant les 4,5 millions€ à charge des dix communes, relève Jean-Sébastien Detry, responsable financier de la zone. Et ce, malgré le fait que la Province continue à entrer en puissance dans le financement de la zone de secours à hauteur de 1,5 million€ de plus qu’en 2022. En un an, on retrouve donc un niveau de dotations équivalent à celui de 2015."

Les mayeurs des zones concernées ont fait part de leur ras-le-bol. Leurs finances sont étranglées par la zone de secours et ils estiment que le fédéral doit agir. ©ÉdA

Si bien que, pour équilibrer le budget 2023, les apports locaux des dix communes et de la Province devraient être majorés de quasiment 6 millions€ par rapport à 2022 pour atteindre 21,515 millions€.

176 €, un montant riquiqui

Cette ardoise s’explique par l’absence de financement complémentaire du fédéral et aussi par la structure même des zones de secours. "Sur 25 millions€ de dépenses, 20 millions€ concernent les dépenses de personnel, 3,5 millions€ sont liés au fonctionnement (équipements des pompiers, carburant, matériel d’ambulances, etc) et environ 1,5 million€ est dédié aux autres types de dépenses qui sont essentiellement des remboursements d’emprunts, détaille-t-il. Quant aux recettes, beaucoup échappent à la zone elle-même. Elles pèsent seulement 1 million€ ! La nature de celles-ci, c’est par exemple les transports en ambulance qui sont maintenant forfaitarisés et les quelques prestations liées à des visites de prévention, des avis sur des permis d’urbanisme, etc. Quasi 90% sont des recettes de transfert, soit les apports publics fédéraux, provinciaux et communaux."

Alors que la réforme des secours entrée en vigueur en 2015 prévoyait un cofinancement fédéral/local à parts égales, les pouvoirs locaux restent 8 ans plus tard contributeurs à plus de 80% dans les charges de la zone. Plus interpellant, les dotations fédérales entre 2022 et 2023 ont été indexées de 176,71 € pour la zone NAGE, soit 0,001%. "On se moque du monde", a lancé Claude Eerdekens, mayeur d’Andenne. "Et ce, alors qu’on a toujours géré la zone de manière saine", ajoute Maxime Prévot.

Au final, c’est l’ensemble des missions qui est menacé. Par jour, la zone NAGE compte environ 45 départs. Par an, ce sont quelque 5 000 missions pompiers et 16 000 interventions ambulance pour des incendies, accidents, désincarcérations, sauvetage en eau, en milieu périlleux, etc.

Quelles options ?

Un refinancement volontaire ou forcé du fédéral est une piste. La zone NAGE a d’ailleurs saisi la justice pour que le ratio 50/50 soit appliqué et a remporté une première victoire. « On demande aussi d’orienter certains subsides régionaux d’investissements vers le financement ordinaire des communes, ajoute Jean-Sébastien Detry. On peut aussi travailler sur les coûts (missions et structures). S’il n’y a pas de réponse des instances supérieures, il y aura tôt ou tard une réflexion sur le périmètre d’activité communale. Que conservera-t-on des missions dites facultatives d’une commune ? Va-t-on vers une suppression de services ? Des licenciements ? On ne veut évidemment pas en arriver là. » Les bourgmestres et la zone ont adressé un courrier à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et au ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, pour exprimer leur coup de gueule.