Province de Namur: bourgmestres et pompiers lancent un SOS pour obtenir d’urgence des moyens supplémentaires du fédéral

Le conseil de la zone s’est réuni pour adopter l’ajustement budgétaire final de l’exercice 2022 et examiner l’ébauche du budget 2023. Il met en exergue que malgré la reprise partielle et graduelle du financement des zones de secours par les provinces, la projection du budget 2023 de la zone de secours NAGE aboutit à un déficit de quasiment 4,5 millions€ à charge des dix communes.

Cette ardoise s’explique par la structure même des zones de secours dont 95% des dépenses sont en lien avec les dépenses de personnel et de fonctionnement des postes de secours qui subissent les affres de l’hyperinflation et des normes imposées par l’État. Pour les bourgmestres des différentes communes, cette ardoise s’explique surtout par l’absence de financement complémentaire en provenance du fédéral.

Les communes financent toujours à plus de 80%

Alors que la réforme des secours entrée en vigueur en 2015 prévoyait un cofinancement fédéral/local à parts égales, les pouvoirs locaux restent 8 ans plus tard contributeurs à plus de 80% dans les charges de la zone. Plus interpellant encore, les dotations fédérales entre 2022 et 2023 ont été indexées de 176,71 € pour la zone NAGE. "On se moque du monde", a commenté Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne.

Les dix communes dénoncent également une nouvelle fois l’absence de considération et de responsabilité fédérale dans un contexte financier qui se dégrade de façon généralisée pour les pouvoirs locaux.

Au final, c’est l’ensemble des missions locales qui se trouve en danger de mort clinique. Les bourgmestres des dix communes de la zone NAGE ont donc voulu délivrer un message commun d’alerte et, au-delà de la seule question des pompiers, faire prendre conscience à la population des difficultés structurelles majeures auxquelles les villes et communes se trouvent à présent confrontées avec les risques, à terme, pour le fonctionnement même des missions des communes.

Ils ont envoyé un courrier à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, pour exprimer leurs difficultés et leur coup de gueule.

