Le centre culturel sort de quarantaine et ose la cinquantaine

Avec en trame de fond, un programme riche et varié qui débutera officiellement par une soirée musicale avec Marina Cedro Trio. La formation, déjà passée par Dinant il y a trois ans, reviendra le 4 octobre, à 20 h. Une semaine plus tard, le 11, c’est Jean-Luc Piraux qui présentera son nouveau spectacle Rage dedans, un monologue traitant de la crise conjugale à mourir de rire.

Le 15 novembre, c’est une soirée dansante qui est au menu. Intitulée "Ça va swinguer", elle verra se succéder sur scène: Blue Mockingbirds et Lester’s Blue. Dès 18 h, les visiteurs auront aussi l’opportunité d’être initiés, gratuitement, au Lindy Hop, une danse de rue apparue à Harlem, dès 1920 et dont l’école namuroise Apollo Swing est pionnière chez nous.

Le 22 novembre, une pièce de Sacha Guitry est annoncée. Toâ sera jouée par la Comédie de Bruxelles, avec, notamment, Daniel Hanssens dans la distribution. Ce dernier reviendra sur les planches dinantaises le 11 avril avec Ramsès II. Le 14 décembre, le célèbre dessinateur de presse Kroll sera sur son 31.

L’année 2023 commencera le 17 janvier à 20h avec Tchaïka, mettant en scène une comédienne et une marionnette. Le 24 janvier, Céline Delbecq proposera sa pièce À cheval sur le dos des oiseaux qui offre un regard aiguisé sur le monde d’aujourd’hui.

Les amoureux pourront fêter la Saint-Valentin avec En finir avec Eddy Bellegueule, une immersion corrosive et musclée dans un monde où violence, amour et honneur prennent des formes parfois surprenantes. À voir le 14 février. Une semaine plus tard, le Dinantais Aurélien Dony sera de retour au bercail avec Ce qu’il reste d’hier, un spectacle documentaire autour de l’enfance et de son territoire.

Double représentation, les 14 et 15 mars, pour Frankenstein, par La Compagnie Karyatides, et pour La maison renard, les 21 et 22 mars, de et par Alexandre Dewez. Ce dernier est convaincu que la fin du monde est pour demain. Dès lors, il faut se replier dans des abris souterrains fortifiés qu’il propose à la vente.

Le vendredi 28 avril, le centre culturel de Dinant migrera vers la collégiale, le temps d’une soirée musicale avec la Symphonie de poche: Beethoven, si tu nous entends.

À épingler encore, le 16 mai, Le champ de bataille, une pièce de théâtre cynique, drôle et émouvante, à l’image de son auteur Jérôme Collin.