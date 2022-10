Georges Dives et Maria Huber se sont mariés, il y a 65 ans. Il avait 23 ans, elle en avait 16. Ils fêtaient ainsi des noces de palissandre, du nom d’un bois très dur, presque le plus dur connu. Maria est née à Havelange et Georges, à Dorinne. Ils ont habité à Ciney mais sont revenus à Miécret il y a déjà quelques années. Georges a travaillé dans des entreprises du secteur des travaux routiers et Maria a veillé à l’éducation de leurs trois enfants. Ceux-ci leur ont donné huit petits-enfants. La bourgmestre, Nathalie Demanet et les échevins Marc Libert et Renaud Dellieu ont fleuri les époux et leur ont remis cadeau communal et médaille de circonstance envoyée par le palais royal.

Guy Wijdhooge et Jacqueline Klippert se sont mariés il y a 50 ans, à Yvoz-Ramet. Jacqueline avait 20 ans et Guy 17 ans. Il est né au Katanga, à Likasi, où son père travaillait à l’Union minière du Haut-Katanga. Ils se sont connus à l’IPED, à Cheratte. Il a fait carrière à l’armée. En Allemagne, d’abord, puis à Amay. Revenu à Havelange, il a terminé sa carrière au camp de Marche-en-Famenne. Ils ont eu deux filles et aujourd’hui, la famille s’est agrandie de trois petits-enfants.