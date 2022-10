Floreffe: des artistes locaux au Landoir

Au fil des années, l’événement a bien évolué et aujourd’hui, les artistes floreffois peuvent compter sur le soutien du centre culturel, de son directeur Bruno Wynands et du président Christian Verbert. Tous passionnés d’une technique artistique, seize artistes sont au rendez-vous. Sous le thème "L’après". Parmi les exposants, on retrouve Philippe Balleux, Noella Blomme, Marcel Colin, Nadine Dasse, Annick Depireux ; Jean-Michel Flamant, Maud Jacqmin, Francis Lapère, Lucienne Namur, Sylvain Pieltain, Isabella Presta, Nathalie Schadek, Isabelle Schmidt, Alex Vanderwalle et Cindy Vanesse.