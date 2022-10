Désormais, c’est à La Nef, l’ancienne église désacralisée Notre-Dame d’Harscamp, rue Saint-Nicolas, que se dérouleront les festivités. "Toutes les activités hors salles de cinéma seront organisées là-bas", précise Nicole Gillet, déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur.

Elle explique le choix de ce nouveau centre névralgique : "La Nef, c’est un lieu qu’on avait déjà occupé précédemment. On trouvait intéressant d’avoir des collaborations avec d’autres partenaires culturels locaux." Le coût du chapiteau est aussi entré en ligne de compte. "Louer, transporter, monter un chapiteau, c’est très onéreux. Si on peut exploiter un lieu qui existe, c’est mieux. On a eu une réflexion globale par rapport à ça."

La Nef sera occupée par un public professionnel et scolaire en matinée durant toute la durée du FIFF. Elle sera ouverte à tout un chacun dès midi. Des rencontres (François Berléand, Stéphane Lafleur, le jury des courts et longs métrages, etc.) y seront programmées chaque jour, sur le coup de 17 heures. En soirée, des DJ animeront l’espace culturel.

Financièrement compliqué

Pour attirer les festivaliers dans le bas de la Ville de Namur et amener de la visibilité à ce nouveau quartier général beaucoup plus excentré, le festival mise sur la communication. "Les spectateurs seront invités à se rendre à la Nef après chaque séance en salle de cinéma. Ils seront aussi informés par des panneaux et grâce à un cube qui sera installé sur la place d’Armes. Des oriflammes suspendues depuis la place d’Armes jusqu’à la Nef inviteront aussi à descendre."

Le festival, qui se déroulera donc du vendredi 30 septembre au vendredi 7 octobre, occupera deux espaces de cinéma : le Caméo (3 salles) et le Delta (2 salles).

Financièrement, tout est compliqué pour l’organisation. "Les subventions n’augmentent pas, mis à part le subside de la Ville de Namur qui a été indexé, alors que tout le reste augmente, souffle Nicole Gillet. Tout a explosé : le coût des hôtels, des restaurants, du transport, du chauffage, de l’électricité. C’est très difficile d’un point de vue budgétaire."