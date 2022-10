Engagés pour colmater de trop nombreuses passoires

Leur réflexion: au rythme où on améliore les bâtiments, il faudra encore beaucoup, beaucoup d’années avant que le parc immobilier ne soit performant. Alors que l’urgence relève malheureusement de l’évidence, en pleine crise énergétique (et climatique, ne l’oublions pas).

Il faut considérablement accélérer la manœuvre, voilà ce que nous expliquent les deux députés-bourgmestres. Avec une idée de mesure qui boosterait le processus car, commente Christophe Bastin, "on veut plus que des crédits à taux zéro". Ou des primes que glanent les plus affûtés, et finalement les plus aisés. "Ce serait un accord avec les banques. Des prêts pour réaliser les travaux dont les bénéficiaires ne payeraient que les intérêts, pas le capital. Au moins dans un premier temps. Les bâtiments seraient vite et considérablement améliorés, les prêteurs récupéreraient le capital lors d’une succession ou d’une vente." Son collègue gembloutois ajoute que la Région pourrait parallèlement créer un fonds de garantie. Benoît Dispa souligne l’efficacité potentielle du financement de travaux, "comme cela se fait en France".

On le lira par ailleurs, il y a un immense chantier énergétique à réaliser dans les maisons wallonnes. En province de Namur, dans la commune la mieux classée, Gembloux, il y a 3,3% de labels PEB A et 16,8% de G (le plus mauvais). À Hastière, on dénombre 1,9% de bâtiments très bien isolés, contre 56,9% de passoires absolues. Le défi est immense.

S’inspirer d’initiatives locales

Dans la proposition de décret des Engagés se trouve également la suggestion d’étendre des expériences locales intéressantes à toute la Wallonie. Il en existe plic-ploc, le but serait de les généraliser.

Deux exemples, sur les territoires d’Onhaye et de Gembloux.

Onhaye, depuis 3 ans, s’est engagée avec la société "Corénove" et la Fondation Cyrys (abbaye de Leffe) dans une formule d’aide concrète aux citoyens qui veulent se lancer dans la rénovation énergétique. Les cinq communes de la Haute-Meuse et Houyet font partie de ce "réseau" sous-local. Explication du fonctionnement par Christophe Bastin: "On vous finance l’audit et on assure un suivi individuel, dans la procédure administrative et même la demande de devis. Ils font les démarches." Et donc: "On voudrait étendre ce genre de possibilité à tout le territoire wallon."

Le Gembloutois Dispa fait aussi valoir des initiatives locales qui pourraient ou devraient intégrer une politique générale: "On vient de décider de mettre à disposition des wattmètres afin que les citoyens puissent vérifier la consommation de leurs appareils et envisager leur remplacement. Voilà qui pourrait être aussi encouragé au niveau régional. À Gembloux, on propose aussi une plateforme locale de rénovation, afin de mettre en contact les entreprises et les citoyens."

Bon, on sait ce qu’il advient généralement d’une proposition de la minorité. Mais au moins, elle sera débattue. Avec un message ; il faut accélérer le rythme, d’une manière ou d’une autre. Et arrêter de partir dans tous les sens.