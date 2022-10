Crise de l’énergie et ambiance électrique au conseil communal de Namur

Thierry Warmoes (PTB) tire à boulet rouge sur ce plan qui, selon lui, oublie les citoyens frappés de plein fouet par la crise: "Votre plan, en fait, c’est: “Démerdez-vous !”" Le conseiller de l’opposition se désole dès lors que la motion déposée ce mardi soir (lire L’Avenir du 4/10) devant l’assemblée communale ne rencontre pas le succès qu’il escomptait. Pour le travailliste, les mesures à prendre doivent être aussi fortes que celles qui ont été appliquées au plus fort de la pandémie. Exonération des taxes et des redevances entre autres.

Le hic, c’est que la Ville n’a plus les reins assez solides d’un point de vue financier. "Tout raser gratis, c’est une situation qu’on ne peut pas se permettre, répond le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). Nous avons potentiellement entre 20 et 30 millions de déficit l’année prochaine. Tout ce que nous allons générer comme million supplémentaire serait un risque accru pour le personnel. Le même que vous vous évertuez à défendre à chaque fois, à tous crins et à raison." Le mayeur s’empresse de qualifier l’attitude du PTB de populiste et de poujadiste… avant de se reprendre et de nuancer: "Vos propositions de fond se défendent. Ce que je m’autorise à qualifier de populiste, c’est la conclusion que vous en tirez et dire que, si on ne soutient pas votre motion, on n’est pas aux côtés des Namurois et qu’on en a que faire de la crise à laquelle ils sont confrontés."

Vote nominatif vain

Les élus interviennent à tour de rôle et dans la majorité, le discours est univoque: l’exécutif communal a toujours œuvré pour les démunis. Des propos qui font monter la température dans les rangs de la gauche radicale. "Vous dites que la Ville a été au rendez-vous de la solidarité. Oui, “a été”, au passé composé. Aujourd’hui, on n’y est pas. Il n’y a pas de mesures prises pour les gens, rétorque Thierry Warmoes. Vous auriez pu taxer les piscines privées… mais comme il y a le mouvement des riches au sein du collège, on ne le fait pas. C’est facile de dire qu’on n’a pas les sous après les avoir gaspillés dans du bling-bling."

Fabian Martin (PS) tente d’apaiser les choses: "C’est attristant de se diviser sur un point aussi essentiel que celui-là. Il faut se resserrer sur des éléments tangibles, réalisables, réalistes. On a raté l’occasion de se poser. Thierry Warmoes a au moins saisi l’occasion de nous proposer une motion." Pour DéFI, Julien Lemoine insiste sur la nécessité d’avoir un pouvoir local affirmé, rassurant et toujours à l’écoute du citoyen.

Comme attendu, les positions sont diverses et plus ou moins nuancées. Le PTB avait anticipé et demandé que sa motion soit votée nominativement: "On espère un ultime sursaut… pour celles et ceux qui vous ont élus." Il n’en sera rien.

Au sein de la majorité, Anne Hubinon (Écolo) a été la seule à s’abstenir. Dans l’opposition, Julien Lemoine (DéFI) a fait de même. Seuls le PS et Pierre-Yves Dupuis (DéFI) ont appuyé le texte.

La fin d’un débat électrique ? Pour un soir seulement. Le deuxième round devrait avoir lieu dans deux semaines à l’occasion de la séance annuelle conjointe entre Ville et CPAS.