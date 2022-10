Ciney : Boudée, la spécialisation « agriculture biologique » est menacée

Cette spécialisation est proposée depuis 8 ans, elle n’a jamais connu ce problème… jusqu’à cette rentrée. Seulement 7 élèves sont inscrits : ce n’est pas assez. Pour rappel, la filière n’est accessible qu’à ceux qui ont déjà un diplôme d’agronomie, que ce soit un bac ou un master. Ou alors, il faut une expérience utile significative. On pense notamment à des exploitants désireux de se réorienter en bio.

Voilà la situation. Les écolos, en conseil, réclameront le maintien d’une spécialisation sociétalement on ne peut plus utile. Il existe en effet des possibilités de maintien, si des choix politiques sont posés. Tout est une question d’argent. L’établissement d’enseignement supérieur reçoit 5 500 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles par étudiant inscrit. Avec si peu de candidats cette année, cela ne finance pas les enseignants, les chargés de cours spécialistes du bio. Mais la Province pourrait, le cas échéant, ouvrir le portefeuille pour passer ce cap difficile. Car, nous dit-on du côté de l’école, il y a un risque à arrêter cette section, ne fût-ce qu’une année scolaire. Ce risque étant de ne pas pouvoir mobiliser les enseignants nécessaires au retour de jours meilleurs. Car la filière est originale, avec beaucoup de "terrain", dans des exploitations ou des unités de transformation des matières premières. En un an, certains pourraient aller voir ailleurs.

Une réunion aura lieu mardi prochain, avec le député provincial en charge de l’enseignement, Richard Fournaux (MR). La pression de la minorité Écolo suivra en conseil provincial.

Sept étudiants très embêtés

Par ailleurs, il faut souligner que le bac agro à Ciney, fonctionne bien : globalement, la rentrée est bonne. Avec plus de 70 entrées en première, l’auditoire est bien rempli. C’est reparti très favorablement après la période Covid.

C’est en spécialisation en agriculture biologique que les effectifs d’étudiants ont fondu. Outre l’utilité de cette formation pour la société et son évolution, les quelques inscrits sont également très ennuyés, explique Isabelle Metens, conseillère provinciale Écolo. "À aucun moment avant leur inscription, les 7 élèves concernés n’ont été alertés de la possible fermeture de la section. Outre le fait qu’ils s’étaient toutes et tous projetés dans cette année de spécialisation, ils ont possiblement renoncé à chercher un emploi dès l’été, ou déjà pris des engagements pour un kot, ou simplement renoncé à d’autres projets. La décision leur étant notifiée le 29 septembre, il leur est désormais impossible de se réinscrire à une autre formation, les inscriptions dans le supérieur étant désormais clôturées au 30 septembre." Conclusion: "Cette situation est très préjudiciable pour les élèves, mais il en va également du déploiement et de la professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique en Wallonie."

Du côté de la direction de l’établissement, on sera attentif aux débats politiques sur le sujet. Car visiblement, on est à la croisée des chemins. Faudrait-il organiser davantage de cursus "bio" en alternance, pour les exploitants déjà installés ? Des modules "hivernaux" ont déjà été testés. Il y a en tout cas quelque chose qui coince. Cela mérite bien une réflexion politique. Elle est urgente, tant la rentrée en "bio" est mauvaise.