La vitesse reste problématique rue Monty à Lustin

Une trentaine de riverains y ont participé, dans un climat, reconnu par tous comme "constructif."

L’échevin Bernard Dubuisson a rappelé les objectifs de ce test. Le but était de délester l’axe Monty-Neuville-Saint-Léger d’une partie du trafic, visant particulièrement le trafic de transit, mais aussi décourager la liaison Nationale 4 – pont de Wépion via le village de Lustin. La suppression de ce qui était alors un raccourci via la rue Monty rendait le trajet moins attractif et devait pacifier progressivement le centre du village de Lustin, grâce éventuellement à une extension de la zone 30.

La mesure permettait d’éviter les véhicules qui descendent la rue Monty à une vitesse excessive, parfois en klaxonnant pour se signaler dans le virage

Parfois contradictoires

Plusieurs arguments s’opposant à ce sens unique ont été soulevés par la population. Entre autres, le manque de respect du sens interdit, la nécessité d’un détour important pour relier certaines rues et le report de trafic vers d’autres axes.

Certains riverains signalaient la difficulté d’accès des terrains de la rue Monty pour les engins agricoles et l’augmentation de la vitesse sur le tronçon en sens unique, sans compter l’impact négatif sur le commerce

Plusieurs propositions ont été formulées, certaines étant même contradictoires. Cela allait du déplacement ou de l’inversion du sens interdit, à la mise en circulation locale de la rue Monty ou même en la fermant complètement au niveau du carrefour Monty-Goffioul.

D’autres suggestions encore : mettre tout le centre de Lustin en zone 30, avec casse-vitesse et radar ou zone de rencontre à 20 kilomètres/heure, renforcer la signalisation et mieux informer les usagers en cas de changement et aussi réparer les routes.

Chacun y est allé de sa petite proposition. Le mot de la fin revient au plus ancien riverain, "Respect. Si tout le monde respectait la signalisation et les panneaux, il n’y aurait aucun problème…" À méditer et surtout à mettre en pratique.