FIFF à Namur: Mustii au casting de « Vous n’aurez pas ma haine », sur l’attaque du Bataclan

C’était un second rôle, mais une très belle expérience de tournage sur un sujet ultra-sensible. Le film a été tourné en novembre et décembre 2020, pendant la pandémie, dans une atmosphère un peu étrange. C’était au moment de l’anniversaire des attentats (survenus le 13 novembre 2015 dans la salle de concert du Bataclan). On a tourné à Cologne pour les scènes intérieures et à Paris pour les extérieures.

Le long-métrage est adapté d’un livre écrit par le mari d’une des victimes...

Dans l’écriture, le film était très fidèle au livre. Et c’est ça qui m’a plu. J’ai lu les deux livres d’Antoine Leiris (NDLR : le second s’intitule La vie, après). Dans le film, il n’y a pas d’impudeur, tout a été réalisé dans le plus grand respect, de manière sobre et intime. Le réalisateur a tout axé sur la cellule familiale, sur Antoine Leiris qui doit faire face lorsqu’il se retrouve seul avec son enfant.

L’auteur du livre a accompagné le tournage ?

Pierre Deladonchamps, qui incarne Antoine Leiris dans le film, n’a pas eu beaucoup de lien avec lui. Antoine Leiris a donné son accord, mais ça s’est arrêté là je pense. Ce n’est pas plus mal pour pouvoir s’approprier l’histoire à la manière du réalisateur (NDLR : Kilian Riedhof). Et puis, tous les éléments se trouvaient dans le livre. Le frère, que j’incarne, on sait par exemple qu’il l’a aidé assez vite après le drame, qu’il a fait le tour des hôpitaux avec lui. On a peu d’informations sur le personnage mais on sait que ce sont deux frères proches, au style et mode de vie différents.

Le film nous plonge au cœur de cette cellule familiale...

On entre dans l’intimité d’une famille, on découvre comment elle fait face au choc, comment les liens se resserrent. Le sujet est délicat, il fallait trouver le ton juste.

Il y a peu de dialogues...

Antoine Leiris est très taiseux. Nous, on est comme des satellites autour de lui, on tente qu’il se sente le moins seul possible. On a tous vécu des traumatismes, mais un choc comme celui-là est ultra-violent. Lorsque les proches tentent d’aider, il y a un mélange d’impuissance et de maladresse.

Le film prend aux tripes. Vous avez accepté tout de suite de participer au tournage ?

Lorsqu’on me l’a proposé, je me suis dit « encore un personnage existant » (NDLR : il avait notamment incarné Patrick Dils, victime d’une erreur judiciaire en France dans les années 80). J’ai été très touché qu’on me propose ce rôle à travers lequel je suis au service du personnage principal. Le point de vue choisi, je l’ai trouvé très intelligent et beau. J’ai aussi appris beaucoup au contact de Pierre Deladonchamps. L’observer jouer a été très bénéfique pour moi.

Vous vous ressemblez physiquement d’ailleurs...

C’était volontaire. Pierre s’est laissé pousser les cheveux et moi j’ai un peu de barbe… ce qui ne m’arrive jamais (rires). On s’est très bien entendu pendant le tournage, on allait boire des verres ensemble. C’était important qu’il y ait une vraie bonne entente entre nous, malgré le fait que le sujet était triste et sensible.

Delta (tambour) 4/10, 9h45 et Delta (grande salle), 5/10, 21h. Sortie en salle le 16 novembre.