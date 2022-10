Ciney: il a déjà donné 140 fois son sang!

Avant de féliciter nommément les donneurs, le président a tenu à mettre en évidence la valeur de ces dons de sang. Quand on sait que chaque semaine, les hôpitaux ont besoin de 3000 poches de sang, 5000 poches sont à atteindre avant les fêtes de fin d’année. 450 infirmiers travaillent au service des collectes de sang. Un Belge sur 7 aura un jour besoin d’une poche de sang. Le donneur peut donner jusqu’à quatre dons maximum pendant un an. Trois vies sont sauvées grâce à un seul don de sang.

Bravo à Jean-Marc Vandenberg, 140 dons

Lors des dernières collectes, la Croix Rouge a recueilli 60 dons, à Dinant, 64 à Ciney et 35 à Havelange, soit un total de plus e 150 donc. Un chiffre dont sont fiers les responsables de la Maison de la Croix-Rouge.

Quatre donneurs ont offert 20 dons de sang: Stephan De Meyer, Christine Emond, Bruno Goblet et Benoît Lambert. Trois donneurs en ont offert 40: ce sont Éric Bertholet, Laurent et Emmanuel Pierson. Marcelle Léonet et Hervé Pilotte ont offert 80 dons. Marie-Rose Gillard et Michel Tourneur ont offert 100 dons ; Jean-Marc Vandeberg, enfin, est à 140.