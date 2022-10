« Q uand je vois une porte ouverte, je fonce même si ce n’est pas toujours autorisé. » Voilà comment se décrit Christian Delwiche: un fonceur toujours discret. Il y a tout juste 20 ans, ce dernier démarrait une carrière de photographe amateur entièrement dédiée à sa ville, Namur. Aujourd’hui, sa production totalise quelque 60 000 clichés. Un travail de mémoire colossal pour ceux qui suivent de près ou de loin la vie de la capitale wallonne et ses évolutions. « Mais je ne cours pas après l’événement. Ça, c’est le travail des photographes de presse, les professionnels », précise d’emblée l’intéressé avec l’humilité et la modestie qui le caractérisent.

Ce que recherche Christian Delwiche, c’est le contact et le partage. "Je fonctionne selon mes envies. Je peux aussi bien photographier des gens que des paysages ou un canard qui a des jeunes." Le seul dénominateur commun à toutes les scènes immortalisées, c’est le cadre. "Même si je suis adepte des voyages, je ne publie que des photos prises à Namur." Plusieurs fois par semaine, le photographe de 77 ans est de sortie, le regard aux aguets et le doigt toujours prêt à déclencher. "J’ai six appareils et je choisis lequel je prends en fonction de mon humeur. Je me gare à Salzinnes (NDLR : il habite Saint-Servais), je descends à pied et c’est parti", commente Christian Delwiche.

Autodidacte complet, le Namurois a su tirer profit des évolutions technologiques de la photographie. " Je n’ai jamais fait d’argentique. Je me suis lancé lorsque le numérique est devenu plus abordable. Je ne fais pas de la photo d’art, j’immortalise un instant. " Néanmoins, avec son site internet, www.bia-bouquet.com, lancé en 2002, Christian Delwiche peut se targuer d’avoir su figer une partie de la mémoire de Namur. La page Web recense l’ensemble de ses photos, toutes référencées et classées par date. "Avant, je publiais tous les dimanches, mais ça me demandait beaucoup de temps. Maintenant, j’alimente une fois par mois. Rien que pour septembre, il y en a eu 600."

Et chose rare dans un domaine où la propriété intellectuelle tient une place centrale, la totalité du matériel est accessible à tous, sans restriction. "N’importe qui peut télécharger les photos et les utiliser comme bon lui semble. On n’est même pas obligé de créditer Delwiche", s’amuse le photographe.

Le droit à l’image, par contre, est scrupuleusement respecté par l’auteur, même si les réclamations sont anecdotiques, commente Christian Delwiche. "Sur 60 000 photos publiées, j’ai dû en retirer dix, maximum. Quand je photographie des gens, j’essaye d’être discret, je me mets en retrait. J’évite aussi de photographier les enfants."

Avec les réseaux sociaux, Christian Delwiche a trouvé un nouveau terrain de jeux. Régulièrement, il publie une photo issue de ses archives sur Facebook. Une manière de rappeler à ses followers que la ville s’est métamorphosée en une poignée d’années.

Dernièrement, ce sont les archives photographiques namuroises qui ont salué, à leur manière, le travail de Christian Delwiche. 56 000 de ses clichés sont ainsi venus gonfler les collections. Une reconnaissance… même si le modeste photographe ne cherche pas le feu des projecteurs. La preuve ? Quand on évoque une potentielle exposition autour de son travail, il dodeline de la tête, quelque peu embarrassé. Mais le « non » qui suit est catégorique.