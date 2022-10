Cette société basée à Gembloux offre 5.000 € à ses employés pour réaliser leurs rêves

Pour Patrick Van Est, Geoffroy Fauveaux et Quentin Druart, les administrateurs de Blacksheep Tribes, la démarche fait pleinement sens. Elle s’inscrit dans une vision plus large du groupe dont trois sociétés, actives dans le domaine de la consultance informatique ( Oniryx et I’Groove) et de l’innovation managériale ( Boost Us), sont installées à Gembloux. Ainsi, ce projet fait directement écho aux deux fondations d’utilité publique, Tealium et Innotopia, à la tête de l’organisation.

"Ces structures sont autoportées, explique Geoffroy Fauveaux. De cette façon, il n’y a ni spéculation sur la valeur des sociétés, ni dividendes à reverser. Les bénéfices permettent d’alimenter des projets porteurs de sens. À ce titre, notre groupe a des valeurs très fortes. Chez nous, l’argent est un moyen et non une finalité. Surtout, l’humain est au centre des préoccupations."

Avec la campagne Free to Dream, Blacksheep Tribes entend permettre à chacun de ses collaborateurs d’incarner ces valeurs. "On mise sur la force du collectif. Chaque personne a des sensibilités différentes. C’est l’occasion de ne pas travailler uniquement pour du salaire, mais d’investir dans quelque chose qui fait sens pour eux et qui dépasse l’intérêt individuel. Pour notre groupe, c’est une manière d’élargir le champ de ses actions vertueuses", explique Patrick Van Est. Vertueux, le mot a son importance. Il ne sera effectivement pas question de faire trente tours du circuit de Spa-Francorchamps ou de siroter des Piña Colada à Cancún. En revanche, aider à clôturer une réserve animalière en Afrique, soutenir un club local pour favoriser l’accessibilité au sport, réaliser un voyage qui a du sens avec sa famille sont autant de pistes. Le champ des possibles est infini. Pour s’assurer que le projet soumis entre bien dans les clous, un comité composé d’employés, et non des administrateurs, sera mis en place. Une manière de faire qui n’a rien de bien étonnant quand on sait que chez Oniryx, par exemple, on pratique l’autodétermination des salaires, en accord avec les collègues. "Le collectif joue un rôle d’autorégulateur énorme", assure Patrick Van Est.

Sortir du troupeau

Avec cette opération onirique, les administrateurs de Blacksheep Tribes entendent également se démarquer pour attirer de nouveaux talents. Rien que pour cette année, une trentaine d’engagements sont espérés. Mais dans le secteur de l’IT, recruter et retenir des talents est loin d’être chose aisée. Le marché est aussi porteur que concurrentiel. Les sociétés sont prêtes à beaucoup pour convaincre. Chez Blacksheep Tribes, on vante un salaire attractif. "Mais, aujourd’hui, on constate chez certains une véritable débauche de moyens pour attirer des collaborateurs. Personnellement, je pense que la course au salaire, c’est idiot, insiste Patrick Van Est. Il faut donner du sens à ce que l’on fait. Ici, nous avons l’opportunité de donner aux employés une expérience de vie différente."

Vitrine de valeurs

Cette expérience de vie servira aussi de vitrine au groupe. Chaque employé engagé dans la campagne deviendra un véritable ambassadeur de sa société, car en contrepartie du financement de son rêve, il s’engagera à publier des photos, vidéos et petits textes sur son expérience. En ce sens, Free to Dream est une campagne de promotion. Et c’est d’ailleurs à ce titre que les centaines de milliers d’euros qui seront consentis peuvent l’être net d’impôt. "Il ne s’agit pas du package salarial, mais d’une véritable campagne de communication. L’idée c’est de mettre des outils de marketing au service de quelque chose de sain."

La formule fera-t-elle des émules ? Du côté de chez Blacksheep Tribes, on l’espère. Pour la filiale Boost Us, spécialisée dans les conseils managériaux, l’expérience sera formative. « C’est l’occasion d’essayer et, par la suite, de parler en connaissance de cause. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, c’est toujours mieux d’avoir vécu les choses. »