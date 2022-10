Caroline Désir face aux enseignants communaux à Rochefort

On y a parlé avenir du CEB, mise en œuvre du tronc commun, classes trop peuplées, fusion des réseaux d’enseignement, etc. Morceaux choisis.

1. Le CEB et le tronc commun

Le CEB va-t-il perdurer ou se dirige-t-on vers autre chose ? La ministre en est certaine, une solution doit être trouvée: ce n’est pas aux enseignants de corriger les copies de leurs propres élèves. En ce qui concerne les craintes relatives à la mise en place d’un tronc commun de la maternelle à la troisième année du secondaire, il est clair que la mesure va faire bouger pas mal de chose. Un indicateur permettant de comparer les résultats sera nécessaire. Bref, il faut pouvoir évaluer le système scolaire.

2. Classes surpeuplées

Quand on aborde la problématique des enfants sujets à des difficultés, le débat sur la taille des salles de classe n’est jamais bien loin. La ministre ne nie pas le problème et concède qu’il existe partout. Les syndicats ont été chargés de mener des réflexions.

Les chiffres eux, sont connus: au 1er octobre 2021, en Fédération Wallonie-Bruxelles, la moyenne était d’environ 17,9 élèves, en P1-P2 ; de 18 en P3-P6 ; de 20,1. Les classes de plus de 24 élèves sont de 7,13% et les classes de P3-P6 de plus de 28 élèves sont de 1,97%.

En ce qui concerne les P1-P2, entrés dans le tronc commun, leurs enseignants pourront être secondés pour pratiquer la différenciation. Le travail est en cours pour les grandes classes.

3. Fusion des réseaux

Quid d’une fusion des réseaux d’enseignement ? La réponse de la ministre est rapide. Ce n’est pas sur la table. Il faudrait revoir la Constitution. Et s’il y avait un accord politique, un jour, il faudrait tenir compte d’une sacrée difficulté: l’enseignement libre représente la moitié des élèves et les bâtiments appartiennent à des paroisses, des diocèses, des ASBL, etc.

Il faut essayer de vivre ensemble avec le libre et respecter le Pacte scolaire. "Si la question pose celle de concurrence, dit la ministre, c ’est aussi parfois au sein d’un même réseau qu’elle existe." Elle rappelle que la liberté de choix est garantie par la Constitution. Remarque de la directrice rochefortoise: les écoles sont devenues des supermarchés… "Il est clair, répond Caroline Désir que les parents font leur shopping en début d’année… Elle ajoute: on va insister sur plus de communication pour vous et les parents."

4. L’enseignement professionnel

Une remarque de la directrice rochefortoise: le tronc commun disqualifie le professionnel et les études qualifiantes. "

Selon la ministre, ce n’est pas l’objectif. Elle ajoute: "Il faut des élèves bien équipés, en français, mathématiques, etc. À la fin du tronc commun, l’enfant aura 15 ans, il a encore des années devant lui. Il peut encore choisir son métier futur et la plupart sont en pénurie. Le but du tronc commun, c’est d’avoir des jeunes de 15 ans qui veulent travailler."

Intervention du ministre Dermagne: les réformes sont complexes, techniques et empruntent parfois un jargon qui est une vraie révolution. C’est un travail de longue haleine, le temps est notre allié. Ce n’est pas normal que les métiers techniques ont un mauvais signe. Les métiers d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier, mais il y a du positif. "