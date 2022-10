« La boucherie, ce n’est pas que du sang et de la découpe »

Parce qu’il faut bien le dire, le secteur connaît une sérieuse pénurie depuis plusieurs années. "Il n’y a pas un jour où je ne reçois pas un e-mail d’un artisan-boucher qui cherche du personnel, poursuit-il. Malheureusement, on a de moins en moins de jeunes à leur envoyer." Avec environ 250 élèves toutes années confondues, un tiers en boucherie et deux tiers en boulangerie, ce n’est pas la meilleure année. "C’est peu. Avec les deux ans de Covid, les jeunes sont restés dans l’enseignement général, en passant directement à l’année supérieure. Il n’y a pas eu de réorientation vers l’enseignement qualifiant", déplore la directrice, Anne Thonon.

En boucherie, on ne découpe pas que de la viande mais aussi des légumes. La septième traiteur permet de se spécialiser dans d’autres choses. ©Eda – Jean-Pol Sedran

Un métier créatif

On l’a vu ces dernières semaines, avec les coûts de l’énergie et des matières premières qui flambent, bouchers et boulangers mettent tour à tour la clé sous la porte. Peu engageant pour les jeunes. À cela s’ajoute la mauvaise perception dont pâtit le métier de boucher. Ce que l’ITCA tente de démystifier. "En boucherie, ce n’est pas que du sang et de la découpe de grosses pièces de viande, poursuit-elle. C’est autre chose, surtout quand on est artisan-boucher. C’est un métier aux multiples facettes où l’on peut être créatif."

Il y a mille façons de préparer un saucisson. ©Eda – Jean-Pol Sedran

Ce que confirme Christophe Olikier, professeur en charcuterie. "L’apprentissage de ce métier ouvre toutes les portes. il est possible d’élaborer plein de mets différents, assure ce passionné qui est dans le métier depuis ses 15 ans. Prenons l’exemple d’un saucisson pur porc. Vous pouvez le décliner de plusieurs façons: au poivre, à la bière, agrémenté d’un alcool, avec des fruits secs… Pareil avec la saucisse sèche (noix, noisettes, piquant, au fromage…) et avec les pâtés qui peuvent être confectionnés avec des fruits ou des légumes de saison." Il y a de quoi laisser vagabonder son imagination. "Et c’est ça qui permet de se distinguer d’un autre, ajoute-t-il. On fait plusieurs essais, on élabore, on goûte, on crée.. Si on a la passion de faire ce métier, ce ne sera jamais compliqué. Certes il faut investir de l’argent dans des locaux, du matériel, etc, mais on peut commencer petit."

Frédégand, 12 ans, ne voulait pas manquer cette journée. "Il est fasciné par les pièces de viande. En plus, c’est une bonne fourchette ! Quand il fait du pain de viande, il dit que ça le détend", confient ses parents, pas trop inquiets pour l’avenir. "S’il est vraiment passionné, ce qui semble déjà être le cas, il pourra surmonter les difficultés. Et puis, les gens auront toujours besoin de manger." Daniel Brunin l’affirme: Frédégand est assuré à 100% de trouver un job.

Une 7e pour se spécialiser

Après le cursus en boucherie et boulangerie, l’ITCA permet en outre aux jeunes de se spécialiser via une 7e traiteur. "Pour un boucher, c’est plus qu’indispensable, estime Daniel Brunin. De plus en plus d’artisans proposent des plats préparés. Ils sont sollicités pour avoir des conseils sur la cuisson, l’accompagnement adéquat, le vin qui s’accordera le mieux, etc. Apprendre à la section traiteur, c’est donc une corde en plus à son arc."

Daniel Brunin, responsable de la section boucherie. ©Eda – Jean-Pol Sedran

Faire la différence, c’est un des secrets de la réussite. "La fabrication artisanale, mettre en valeur une viande que les autres n’ont pas, proposer du beau et du bon… ça joue ", estime Christophe Olikier. "Et puis désormais, on consomme moins mais mieux. Le client est attentif plus que jamais à la qualité d’un produit, à ses origines, etc", ajoute Daniel Brunin.

Il y a là plusieurs cartes à jouer. En espérant que ça éveille des vocations. Lors de notre passage, l’ITCA a eu quelques inscriptions. Il reste des places.