FIFF à Namur : Romain Eck, alias Cookie Kunty, cette envoûtante drag-queen

L’histoire est fictionnelle. Elle tire évidemment des éléments de la réalité puisque ça parle du drag, de notre milieu. Mais tout est extrapolé pour la narration, pour le bien des rebondissements et des péripéties. Cookie, c’est moi, mais sous le prisme du réalisateur (Florent Gouëlou, lui aussi drag-queen), avec qui j’ai déjà eu l’occasion de travailler dans trois courts-métrages sur le même thème.

Comment devient-on drag-queen?

Il n’y a pas d’études, de bac + 3 travelo (rires). C’est un peu de famille, ma sœur faisait du drag. En fait, je suis tombé amoureux de l’esthétique, j’aimais dessiner sur mon visage. Un jour, je me suis mis en drag pour sortir dans une soirée. Cela m’a plu et j’ai continué à le faire. Par la suite, j’ai gagné une compétition. À partir de là, ça ne s’est plus arrêté.

Une thématique jamais abordée comme telle au cinéma...

Je pense que c’est le premier film français à réellement parler de l’art du drag contemporain et dont les personnages sont interprétés par des artistes, des acteurs, de cette communauté-là. Ce n’est pas une nécessité mais le problème c’est que, vu qu’il y a peu de représentations, quand il y en a, elles sont faites par des gens qui ne sont pas concernés. C’est donc souvent stigmatisant. On voit ça comme une performance, un exploit, de jouer un homosexuel ou une drag-queen, alors qu’en fait, c’est notre réalité, notre vie. Si on peut en parler nous-mêmes, c’est encore mieux.

C’est un métier, une passion ?

Un métier-passion, comme le sont j’imagine les métiers artistiques en règle générale. C’est un vrai métier, très complet, qui demande énormément de travail, d’investissement personnel et financier. J’aime dire que c’est un métier d’artisanat parce que ça comprend la capacité de faire du stand-up, de la danse, du chant pour certaines ou certains, de pouvoir se maquiller, être perruquier, styliste et de monter ses numéros.

La drag-queen fait tout elle-même ?

C’est un corps de métier qui, à la base, est autosuffisant et issu de la débrouille. Aujourd’hui, on a accès à beaucoup plus de choses, à des créateurs, car il y a une économie qui s’est constituée autour du drag. Beaucoup de métiers dépendent de ces événements-là.

Les émissions télévisées, qui mettent un coup de projecteur sur le milieu des drag-queens, ont un impact sur le métier ?

Oui. Cela a permis à beaucoup d’entre nous de devenir professionnels. C’est important de voir que notre art est de plus en plus représenté, à sa juste valeur, et qu’on soit reconnu comme des artistes complets et complexes et plus comme des artistes d’un truc glauque et obscur. Notre métier vaut le coup d’être découvert par le grand public.

Vous avez déjà fait l’objet de moqueries ?

En fait, non, jamais…

Le film montre ce cliché-là...

Oui, mais sans rentrer dans le mélodrame et dans le miséreux. On est une communauté très solidaire. On se développe dans de très belles conditions, avec des gens qui apprécient notre métier. Je n’ai jamais eu de problème en drag. On me pose parfois des questions indiscrètes ou bêtes mais toujours dans l’ignorance et pas forcément la malveillance. Dans Trois nuits par semaine, on voit beaucoup les drags dans des situations qui sont hors scène. Elles sont confrontées à la réalité. Moi, je ne m’amuse pas à me balader en journée ou en pleine nuit dans la rue. Comme n’importe quelle personne qui représente la féminité se méfie de l’extérieur la nuit...

Les drag-queens, l’homosexualité, le film peut déranger...

J’espère et en même temps non. L’objectif n’est pas de choquer. Je trouve au contraire que c’est une belle entrée en matière pour découvrir l’art du drag. Le personnage de Baptiste (interprété par Pablo Pauly, qui tombe amoureux de Cookie Kunty dans le film) représente en fait le regard du public. Ce regard-là est un prétexte pour entrer dans le milieu. Quant à l’homosexualité, elle n’est pas amenée comme un homme qui couche avec un homme. Ce sont juste deux êtres humains qui se rencontrent et qui s’aiment pour de bonnes ou de mauvaises raisons. L’histoire n’est pas toute rose, et c’est ça qui est intéressant.

Qu’est-ce que cela vous apporte de vous « transformer » en Cookie ?

C’est un personnage, comme n’importe quel alter ego, comme un humoriste ou quelqu’un du cirque. J’aime dire qu’il y a trop de créativité dans un seul corps pour s’en contenter et, du coup, qu’il faut créer un alter ego. J’avais besoin d’une page vierge, dénuée de mes propres préoccupations et inquiétudes du quotidien. Cookie appartient aux gens et Romain m’appartient.

Qu’avez-vous envie de dire à ceux qui méprisent votre art ?

Qu’explorer la féminité, pour un homme, c’est vu comme une faiblesse de caractère. En fait, c’est tout le contraire. Il n’y a jamais rien eu de plus puissant que les femmes. Cookie, c’est juste un personnage. Dans le théâtre shakespearien, les hommes interprétaient le rôle des femmes, à la cour des rois, les hommes se maquillaient, portaient des perruques et des talons. Au final, ce ne sont que du maquillage et des accessoires. On porte tous un costume, un costume social. Avec le drag, il est assumé. Tout ça, finalement, c’est un jeu. Pourquoi s’en priver ?