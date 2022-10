Débat à Gedinne : faut-il couper l’éclairage public la nuit ?

La dangerosité est d’autant plus grande les week-ends lorsque les jeunes utilisateurs sont de sortie. La plupart se rendent à pied à l’une ou l’autre soirée que ce soit un bal de village, les grands feux ou encore une soirée chez un copain. Leur retour dans le noir complet serait particulièrement risqué. Il en va de même pour d’autres festivités plus familiales comme les marchés de Noël et autres animations de village se terminant après minuit. Les fêtards se retrouveraient eux aussi dans le noir complet.

Des propositions ont été avancées par les mandataires présents: fermer une lampe sur deux ou uniquement en semaine et donc pas les week-ends (vendredi soir compris) et jours fériés. Mais la question est de savoir si cela est techniquement possible.

La commune de Gedinne est déjà équipée d’éclairage LED qui permet une économie d’énergie. En début de soirée, l’éclairage fonctionne à 50% et passe à 100% lorsqu’il fait complètement noir. Dans le cas d’une fermeture la nuit, ce principe du dimming ne serait plus d’actualité et les économies réalisées d’un côté seraient perdues de l’autre. Le gain financier serait donc minime pour la commune (entre 15 000 et 20 000€ selon les estimations). Il faut savoir qu’actuellement les Communes paient un prix fixe et ce jusqu’à la fin de l’année. Ce prix est rediscuté tous les deux ans via la centrale d’achat Idefin.

Il faut également savoir que la décision qui pourrait être prise par la Commune de Gedinne influencerait celle de Bièvre et Vresse qui sont sur le même réseau. Il faudrait donc une décision commune aux trois entités de l’Ardenne namuroise.

Pour le bourgmestre Massinon, il faut toutefois faire des économies d’énergie. C’est un message clair à faire passer auprès de la population. La Commune doit montrer l’exemple en coupant notamment les puissants éclairages extérieurs donnant sur les bâtiments publics. Dans les prochains jours, le bourgmestre prendra contact avec les Communes françaises voisines pour voir comme celles-ci procèdent. Ils sembleraient en effet qu’elles coupent déjà l’éclairage en soirée ou durant la nuit, mais pas les week-ends.

Travaux à l’école de Patignies, au campix de la Croix-Scaille et à la station de pompage de Vencimont

Parmi les autres points inscrits à l’ordre du jour, on retiendra aussi le recours à l’exception in house avec Inasep pour l’étude de réfection de la cour de l’école de Patignies.

En ce qui concerne le camping de la Croix-Scaille, des travaux d’aménagement sont prévus, plus précisément pour le local de change et le local poubelles. Le montant estimé des travaux s’élève à quelque 19 000€ TVAC. Ces travaux, prévus au budget extraordinaire, seront réalisés sur fonds propres.

Enfin, il est également prévu la rénovation complète de la station de pompage de Vencimont. La dépense prévue avoisine les 35.000€ TVAC.

Tous ces points ont été approuvés à l’unanimité.