Emptinne: 4 blessés dont un grièvement dans un accident sur la N97

Plusieurs ambulances sont descendues sur place ainsi que le SMUR de Mont-Godinne. L’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a également été requis. Les pompiers ont dû procéder à une désincarcération complète du véhicule pour en extraire les victimes. Quatre blessés sont à déplorer.

Le conducteur de la Peugeot impliqué dans l’accident a quant à lui été plus sérieusement touché et transporté vers l’hôpital de Mont-Godinne. Les autres blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Marche-en-Famenne et Dînant.

L’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a également été requis.

L’accès à la nationale a été fermé à la circulation durant les opérations de secours. Si les circonstances ne sont pas encore clairement définies, le carrefour où les faits se sont produits est très accidentogène selon plusieurs témoins qui rapportent que des accrochages ou accidents s’y produisent régulièrement. C’est le dépanneur Pirlot, d’Achêne, qui s’est occupé de l’évacuation les véhicules.