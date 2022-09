Rencontres avec François Berléand et une drag-queen

2/ dimanche 2 octobre (17h) Rencontre avec le jury courts-métragesLa place du court-métrage au FIFF change. Désormais, un week-end lui est consacré. L’occasion durant celui-ci de rencontrer le jury, composé de Xavier Seron (président), Marina Rollman, Maxime Roy, Ariane Roy-Poirier et Thomas Scimeca. La rencontre sera suivie du palmarès des courts-métrages.

3/ lundi 3 octobre (17h). rencontre avec Uèle Lamore. La rencontre avec la compositrice et cheffe d’orchestre permettra de mieux comprendre l’importance de la composition musicale dans une œuvre

4/ mardi 4 octobre (17h) Rencontre avec François BerléandAvec plus de 100 longs-métrages et une carrière prestigieuse au théâtre, l’acteur français connu pour ses personnages intenses et truculents ( Les Choristes, Ne le dis à personne, Le transporteur) revient au festival du film francophone de Namur pour présenter Last Dance, le dernier long-métrage de Delphine Lehericey dans lequel il tient le rôle principal.

5/ mercredi 5 octobre (17h) Rencontre avec Stéphane Lafleur

Le FIFF propose une rencontre avec le scénariste et réalisateur québécois de Viking (présenté au FIFF cette année au sein de la compétition officielle). Il sera à La Nef pour partager son expérience dans l’écriture de scénario.

6/ jeudi 6 octobre (17h). Rencontre avec le jury longs-métrages L’occasion de découvrir et d’échanger avec ceux et celles qui ont eu un film sélectionné en compétition officielle au festival de Namur, avant que le jury ne dévoile le palmarès (le vendredi 7 octobre).

7/ v endredi 7 octobre (13h30). Rencontre avec Michel Ocelot Le réalisateur et auteur de films d’animation est l’invité d’honneur du FIFF Campus. Il sera présent pour une rencontre avec le public scolaire ainsi que pour la présentation de son dernier film Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse.