Le second dossier prévoyait la rénovation énergétique du complexe de la Hulle. Il s’agit de l’un des bâtiments communaux les plus énergivores au vu de son volume et son taux d’occupation. Ce bâtiment avait d’ailleurs fait l’objet d’un audit spécifique via le plan Rénowatt.

La candidature profondevilloise a été retenue par le gouvernement et le projet serait subsidié à hauteur de 70%.

Les travaux envisagés concernent essentiellement le remplacement et l’isolation de la toiture, la pose de panneaux photovoltaïques, le remplacement des châssis, le remplacement du système de régulation de chaleur, l’installation de nouveaux aérothermes, la pose d’un éclairage LED sur le terrain de foot. Au total, les travaux devraient avoisiner 1,1 million€ et permettront de réduire de 40% le bilan carbone du hall de sport.

Pour l’échevin des finances et des sports Jean-Sébastien Detry, les gains financiers sur les consommations d’électricité et de chauffage devraient aisément compenser la charge d’emprunt que la Commune devra contracter pour financer la partie à sa charge, 30 % des travaux, soit environ 350 000 €.

Les délais de réalisation de cahiers de

charges, d’analyse des offres et de réalisation des travaux sont estimés entre

18 et 24 mois.