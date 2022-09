Namur : immersion virtuelle à la découverte du Grognon d’antan au NID

Selon les archéologues, qui peuvent s’appuyer sur une cinquantaine d’années de recherches scientifiques sur le site, les premières traces d’occupation remontent à 11 000 ans ! Aujourd’hui, comme un symbole, cette langue de terre héberge le NID (Namur Intelligente et Durable), un espace où la Ville entend amener chacun et chacune à réfléchir aux grands enjeux de demain. Or, comme le veut la formule consacrée, il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va.

Depuis ce vendredi, le NID propose une expérience virtuelle de cinq minutes sur les traces de cette histoire: "Le Grognon aux temps passés". Visuellement, l’expérience est particulièrement léchée. "Le rendu se veut spectaculaire pour répondre au mieux aux attentes du public qui est désormais habitué aux productions de plateformes telles que Netflix", explique Adrien Sadaka, cofondateur de Timescope, la société parisienne qui s’est chargée de donner vie à ce projet.

Pour ce faire, les équipes de Timescope ont pu s’appuyer sur des représentations modélisées en 3D par la société Kascen. Celles-ci avaient été réalisées en collaboration avec des archéologues de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP), dans le cadre de la scénographie du parking de la Confluence. La Ville de Namur en a acquis les droits pour pouvoir les exploiter au NID. Pour sa part, Timescope s’est chargée d’apporter de la texture aux images, mais surtout de les animer avec des hommes, des animaux, des embarcations, etc.

Si longtemps, des lieux de culture ont eu recours à la technologie, parfois au détriment de la qualité du contenu, la démarche se veut ici tout autre. De bout en bout, les archéologues de l’AWaP ont été associés au projet afin de lui donner une solide assise scientifique.

Trois périodes

Dans les casques de réalité virtuelle, les visiteurs pourront découvrir trois périodes en particulier.

"Il a bien fallu faire un choix, sourit Raphaël Vanmechelen, archéologue à l’AWaP. Nous avons choisi le néolithique, vers 2 800 avant notre ère ; le cœur de l’époque gallo-romaine ; et la fin du Moyen Âge. Nous avons trouvé que ces trois périodes étaient emblématiques de chacune des fonctions revêtues par le site, mais aussi parce qu’entre passé et présent, elles avaient une résonance, commence l’archéologue. Ainsi, au néolithique, on voit que la nature est omniprésente. Or, le questionnement sur la place de la nature dans nos villes est également omniprésent de nos jours. À l’époque romaine, on découvre une esplanade avec de grandes manifestations publiques. C’est ce que le Grognon est redevenu aujourd’hui. Enfin, au Moyen Âge, on voit une ville grouillante, avec un habitat dense, alors que cet habitat n’est plus là…"

Au fil du temps, ce site, comme la ville dans son ensemble, a changé. "Quel regard critique poser sur ces choix ? Comment en faire de meilleurs à l’avenir ?, questionne Raphaël Vanmechelen. On voit que passé et futur s’embrassent par cette réflexion intuitive et très visuelle."

Infos: Gratuit. Horaire de cet hiver, jusqu’au 31 mars. Du mercredi au vendredi de 10h à 17h et les dimanches de 14h à 18 h.