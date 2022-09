Namur: DJ Gaz et MC Ginette vous ambiancent jusqu’au bout de la nuit

"Au départ, le responsable de Point Culture (au Delta) avait pris contact avec nous parce qu’il organisait des after-works, explique Anne-Sophie. Comme il savait qu’on aimait bien la musique, il nous a proposé de passer des morceaux qu’on appréciait. On a embrayé directement car ça nous enthousiasmait très fort !" Elles se sont équipées d’une platine achetée dans un magasin d’occasion et ont été coachées par deux amis pour savoir mixer. "On a un ordinateur, on se plugge assez facilement sur n’importe quelle sono et c’est parti ! On a appris les techniques pour passer de piste en piste. Mais on n’est pas toujours au point avec les transitions", s’amuse-t-elle.

Inverser la tendance

Il leur fallait aussi un concept, une identité. Ce qui n’a pas été très difficile à trouver. "Pas question de faire les choses à moitié ! On adore se déguiser alors on a sorti nos plus beaux habits de lumière. Pour la déco, on installe des oiseaux empaillés pour le côté atypique et pas trop sérieux et on ne passe que des voix féminines pour inverser la tendance des playlists habituelles où les hommes sont plus souvent présents, relatent-elles. C’est plus compliqué quand on est une femme de faire carrière en général, d’autant plus dans l’industrie musicale. Voilà pourquoi ça nous tenait à cœur."

C’est ainsi que le duo de djettes est né. "Avant ça, on m’appelait déjà DJ Gaz parce que je veux tout le temps passer de la musique en soirée. Je suis même un peu pénible avec ça parfois (rires), plaisante Gaëlle. Et MC Ginette, c’est en référence à Dame Ginette dans les Visiteurs." Fin janvier 2020, elles ont joué leur premier set au Point Culture, avant le déferlement des vagues Covid. "On n’a pas arrêté pour autant, on a fait des sets en live sur Facebook et ça a plutôt bien fonctionné", se souvient Anne-Sophie.

Lorsque "la vraie vie" a repris, elles ont cumulé une dizaine de dates sur le Namurois et se sont même déplacées dans le Hainaut durant l’été pour mixer au festival LaSemo. S’adaptant au lieu et à l’énergie du moment, tous les styles y passent: électro, rap, hip-hop, rock, pop-rock, chanson française ou américaine actuelle ou ancienne…

Leurs coups de cœur du moment ? Le groupe de musique électronique Ascendant Vierge, le duo Sexy Sushi, la rappeuse Little Simz et bien d’autres, avec des noms ou des titres parfois évocateurs comme Foufoune, de la chanteuse suisse Mara ou Colis suspect des Vulves Assassines. "Mais à côté de ça, on peut passer du Mariah Carey ou du Beyoncé. Parmi les chansons qui donnent directement l’envie aux gens de se trémousser sur le dancefloor, on retrouve I wanna dance with somebody, de Whitney Houston, ou Chanson sur ma drôle de vie, de Véronique Sanson, exposent-elles. Quand quelqu’un nous demande une chanson spécifique et que c’est le morceau d’un artiste masculin, on lui explique notre concept. Mais on accepte quand même les duos. Notre préféré, c’est Germaine Jackson qui chante When the rain begins to fall avec Pia Zadora."

Faire renaître le slow

Les djettes partagent avec amour les morceaux qu’elles apprécient particulièrement, leurs dernières découvertes et tout ce qui fait bouger. "On a envie de transmettre une bonne énergie. On kiffe vraiment la musique qu’on passe et ça se sent", confie Gaëlle. Le tout, à la bonne franquette et sans chichi, comme elles se plaisent à le dire. "On ne prétend pas être des djettes professionnelles qui composent des morceaux, etc. On préfère dire que nous sommes des ambianceuses ! Il nous arrive même de descendre dans le public pour aller danser avec", ajoute sa complice.

Et lorsque leur prestation touche à sa fin, elles aiment clôturer par un titre un peu planant tel que La Nuit n’en finit plus, de Petula Clark. "On pense aussi à remettre le slow au goût du jour", sourit le pétillant duo. DJ Gaz et MC Ginette n’ont pas fini de vous surprendre ! Leurs prouesses seront à (re)découvrir ce samedi à 23h à la Nef à Namur dans le cadre du FIFF.

-

Infos sur leur page Facebook Dj Gaz et MC Ginette.