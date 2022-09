La dernière édition normale, c’était en 2019. Ce n’est pas évident car il faut attirer à nouveau les gens, relancer la machine. Durant la pandémie, ça a été difficile. Il fallait mettre en place des plans A, B, C. On est heureux que cette période soit derrière nous.

La sélection des films s’est bien déroulée ?

Ça a été plus facile cette année car le festival de Cannes, qui est un moment pivot, s’est déroulé normalement, en mai. L’an dernier, il s’était tenu en juillet donc c’était beaucoup plus difficile. Ici, on sent aussi que les distributeurs sont heureux de présenter leurs films, les équipes sont heureuses de venir. Le métier ne s’est pas vraiment arrêté pendant la pandémie. On aperçoit d’ailleurs des masques dans certains films.

On ouvre et on refermera le FIFF avec des comédies cette année. C’est plutôt rare…

Effectivement. En ouverture, le film L’innocent (de et avec Louis Garrel) est drôle, intelligent et touchant. On avait envie de montrer qu’en francophonie on a aussi des films plus légers, qui font rire, sans que ce soit lourd et vulgaire. C’est ça aussi le cinéma francophone. Le film d’ouverture raconte l’histoire d’une dame qui donne un atelier théâtre en prison et qui va finir par épouser un prisonnier. Quand le nouveau mari sort de prison, le fils va le suivre un peu partout. Ce qui va faire l’objet de nombreuses péripéties… L’innocent parle de parentalité, un thème que l’on retrouve dans énormément d’œuvres cette année.

Un hasard ?

Les films qui traitent de ce sujet touchent tout le monde. C’est une thématique transversale à laquelle on peut s’identifier, que ce soit dans les films français, québécois et suisses. J’imagine que la pandémie, durant laquelle on a repensé les relations familiales, y est pour quelque chose.

Les films d’ouverture et de clôture seront précédés d’un court-métrage, ce qui ne sera plus le cas lors des autres projections…

On en a beaucoup discuté. On a changé la formule avec un week-end (celui du 1er octobre) qui sera consacré aux courts-métrages. On nous a souvent reproché que les soirées finissaient trop tard. On a voulu être attentifs à ça. On a aussi remarqué que les habitudes de consommation ont changé. Les gens aujourd’hui vont beaucoup sur les plateformes pour trouver directement ce qu’ils veulent, ils sont moins ouverts, ils vont plus à l’essentiel. On constate que diffuser un court-métrage avant les longs est parfois contre-productif pour le court.

Doit-on rentrer dans cette logique ? C’est un peu dommage pour l’ouverture d’esprit…

Un festival doit toujours s’adapter, se renouveler, être attentif à l’évolution et à la volonté du public. Il faut savoir qu’il y a une baisse générale de fréquentation dans les cinémas. C’est donc important de trouver une formule qui permet de faire revenir les gens dans les salles. On a aussi fait ce choix pour permettre la tenue d’un vrai débat à l’issue des projections. C’est ce qui amène la plus-value d’un festival. Cela permettra aussi au public d’avoir le temps de boire un verre après les films. On va tester cette formule. On verra ce que les gens en pensent.

Les horaires de projection ont aussi évolué…

En journée, on a encore et toujours les séances scolaires, mais un peu moins de séances tout public. On a fait le choix de remettre le public au centre et de redéployer l’offre de séances en soirée. Elles se tiendront à 18h, 20h30 et 21h. On souhaite, grâce à ça, attirer plus les 25-35 ans. On se rend compte aussi que le public est demandeur de rencontrer les équipes des films. On a été attentifs à avoir des représentants pour tous les courts et longs-métrages qu’on diffuse. On a d’ailleurs pas mal d’invités…

Certains disent justement que cette édition manque de « grands noms »…

Je ne trouve pas. On accueille notamment Valeria Bruni-Tedeschi (la sœur de Carla) et François Berléand. Et puis il y a aussi un renouveau. Karim Leklou, on l’a vu dans tellement de films, c’est un comédien exceptionnel, tout comme Benjamin Lavernhe. C’est important de suivre cette jeune génération, cette magnifique relève. Car le festival est là aussi pour révéler des acteurs, des réalisateurs. On est par exemple fiers de présenter le premier long-métrage de Guillaume Gouix, qui a fait tourner Élodie Bouchez et Alysson Paradis. On est fiers aussi de présenter le premier long-métrage de Léopold Legrand qui vient d’obtenir plusieurs prix à Angoulème. On suit son parcours depuis le début, on avait présenté son premier et son deuxième court-métrage. Notre rôle c’est aussi de révéler de nouveaux réalisateurs, de nouveaux comédiens, de nouvelles comédiennes. On est là pour les mettre sur le devant de la scène.

Ce sont peut-être les grands de demain…

Les premiers films ne sont pas spécialement attendus dans les salles. Les exploitants, les distributeurs sont frileux de les programmer. On est là pour les mettre en lumière, tenter pourquoi pas de créer le buzz. On a envie que le public ouvre les yeux, découvre et rencontre de nouveaux réalisateurs et comédiens. Au FIFF, on dit "partager le cinéma en vrai, en grand". Ce sera encore plus le cas cette année.