"Aussi, nous ne pouvons que vous féliciter. Participer à un concours des plus belles façades vous engage d’une part à fleurir mais surtout à entretenir les fleurs. Et par un été aussi chaud et ensoleillé, il faut sans cesse renouveler d’initiative pour maintenir les fleurs en parfait état sanitaire" dira Véronique Liégeois-Soenen.

Et pour cela, chacun a son petit secret: certains diront qu’un binage vaut deux arrosages ; d’autres préfèrent arroser tous les jours, parfois deux fois par jour, pendant que d’autres encore leur donnent un petit coup de pouce, en améliorant leur breuvage. En ce qui concerne l’arrosage, la tâche était compliquée aussi puisque l’utilisation du tuyau d’eau était proscrite, il aura fallu user uniquement de la force des bras pour soulever et resoulever son arrosoir.

L’organisatrice a tenu à remercier tous les participants ainsi que les membres du jury qui l’ont accompagnée pour attribuer les points en fonction de l’originalité, de l’esthétique, de la diversité des espèces ou encore de la propreté et de la santé des plantes.

"Comme l’an dernier, le vainqueur deviendra président du jury et pourra ainsi nous guider avec ses précieux conseils. Cette année, nous avons compté 16 concurrents, dont le Centre Jean Allard pour les associations ! Comme c’est devenu, une habitude, chacun recevra un chèque à faire valoir dans les commerces des communes de Bièvre et Vresse, et ce grâce au concours de l’ADL" précisera encore Véronique Liégeois-Soenen.

Chez les particuliers, à la quatrième place, on retrouve deux ex-aequo: Madeleine Jacob (Chairière) et Myriam Steeman (Vresse) avec chacune 300,5 points. La troisième place du podium est occupée par une nouvelle participante: Liliane Stroobandt-Boss (Alle) avec 305 points. Le jury aura eu du mal à départager les deux premiers.

Son coup de cœur ira à une dame bien sympathique de Bagimont: Éliane Dardenne. Elle entretient l’église comme sa maison, qu’elle fleurit avec amour. Elle obtient 363 points. Le grand gagnant habite le village de Chairière. Il s’agit de Christiane Verheyden qui comptabilise 375 points.