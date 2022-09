Le club de course à pied de Beauraing s'élance pour une nouvelle saison

Au niveau sportif, le club se porte bien. Il accueille le jeudi les jeunes et moins jeunes qui ont envie de bouger. Pour le trot de rentrée, il y avait 60 adultes et 26 enfants. Beaucoup de nouveaux affiliés sont venus découvrir le club et son ambiance familiale.

Pour ceux qui souhaitent prendre le train en marche, c’est possible. Le rendez-vous est donné au complexe sportif, devant le TC de Beauraing à 18h15 pour tout le monde. Les entraînements des enfants se terminent à 19h15 alors que ceux des adultes peuvent se prolonger jusqu’à 19h30 selon les exercices proposés pendant la séance.

Le club a une envie: mettre le plus de monde en mouvement. Au CAP, chacun peut trouver une place. Pas nécessaire d’être une gazelle pour se lancer.

Le prix de l’affiliation est de 40 € par adulte et 20 € pour enfant pour l’année complète. Il est toujours possible de s’inscrire durant tout le mois de septembre.

0492 86 71 06.