La Bruyère: champagne pour le Théâtre de la Tour

Cette pièce raconte l’histoire d’une belle amitié entre deux familles voisines. Bien que très proches, celles-ci n’en sont pas moins très différentes. D’un côté, la famille Lajoie, une bande de gais lurons, volubiles, festifs et grands amateurs de champagne. De l’autre, les Laguigne, une famille de taiseux, taciturnes et grands buveurs d’eau. À l’occasion de l’anniversaire de l’épouse de Vincent Lajoie, les deux familles se retrouvent. C’est à partir de ce moment que les événements et rebondissements vont s’enchaîner pour donner finalement naissance à un savoureux et non moins pétillant vaudeville.